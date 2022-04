Aurora Ramazzotti si sta facendo strada in tv e nel mondo dello spettacolo in generale. Di recente è stata per esempio l’unica italiana a partecipare alla prima del film Morbius a Madrid. Un’esperienza che l’ha molto emozionata, come raccontato su anche su Instagram anche attraverso una carrellata di immagini.

“Resoconto: ho vissuto un sogno”, scrive la figlia di Eros e Michelle Hunizker che su Instagram è sempre attiva. Non certo immune dalla critiche però e le ultime sono arrivate sotto a una foto “hot” scattata durante un pranzo con un amico. Questa volta però Aurora Ramazzotti ha sfoderato tutta la sua migliore ironia per rispondere agli hater.





Aurora Ramazzotti, critiche per la foto “hot”

Del pranzo con un amico i fan di Aurora Ramazzotti hanno praticamente visto solo un particolare: i capezzoli in vista nello scatto di lei a tavola. Per l’uscita indossava indossa un foulard in testa stile e un top in maglia color verde acido scollato portato, appunto, senza reggiseno come mostra la foto condivisa sui social. In tanti su Instagram le hanno fatto notare quel dettaglio hot per il quale, evidentemente, alcuni non ci hanno visto più.

A quel punto Aurora Ramazzotti si è sentita di replicare con ironia nelle Instagram Stories successive: “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”, ha scritto nella prima storia. “Sono una cosa naturale”, ha aggiunto nelle Storie successive mettendo in mostra i capezzoli di varie specie animali, incluso il suo gatto.

Dopo le immagini delle mammelle di una mucca, i capezzoli di una mamma Gorilla e di una gatta, anche quella del suo gatto Kida: “Anche loro li hanno, è normale in natura”, ha scritto sempre lei che poi ha deciso di coinvolge anche il fidanzato Goffredo Cerza: “Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere», dice in sottofondo mentre inquadra il capezzolo del suo fidanzato”. Insomma, alla fine “il mistero dei capezzoli” può dirsi risolto.

