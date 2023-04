Aurora Ramazzotti, cuore di mamma. Augusto Cesare è arrivato nella vita di mamma e papà per stravolgerla in meglio. La coppia di neo-genitori continua a conquistare cascate di cuori e di visualizzazioni non appena decide di aggiornare i fan sui piccoli grandi passi del bebè. A proposito del piccolo di casa, tutti hanno notato che il bimbo ha una chioma molto folta: “Mamma mia ma quanti capelli ha?”, “Sì, è un pelosetto”, ha confermato Aurora.

Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare dalla nonna. Momenti di vita quotidiana tra mamma, papà e il piccolo di casa: tra passeggiatine, cambi pannolino e pappa time, la coppia di neo-genitori si sta godendo il meglio di questo nuovo capitolo di vita. Dopo l’annuncio della nascita, con lo scatto in bianco e nero delle mani che tengono stretta quella del figlio, Aurora Ramazzotti aveva detto di prendersi una piccola pausa dai social. E così è stato, ma solo per qualche breve tempo.

Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare dalla nonna: le foto conquistano il cuore dei fan

E le storie di oggi condivise da mamma Aurora mostrano ai fan un altro splendido momento: il piccolo Augusto Cesare che fa una sorpresa a nonna Michelle Hunziker. Aurora ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie sorridente in ascensore con tanto di didascalia per aggiornare i fan: “Oggi dalla nonna”. Poco dopo dunque ecco Michelle Hunziker con il suo nipotino, circondati anche dai cagnolini della conduttrice che scondizolando continuano ad annusare il bebè e fare la sua conoscenza: “Siamo tutti molto curiosi qui vedo”.

Con tanto di occhiali leopardati ecco dunque Aurora sorridente. E in molti hanno notato quanto la figlia di Eros e Michelle abbia deciso di vivere i dolci momenti con il figlio nel propria pruvacy, ad eccezione di momenti simpatici che desidera regalare anche ai suoi affezionatissimi fan che, nel corso dei 9 mesi di gravidanza, non facevano altro che trasmetterle affetto e vicinanza. Cascate di cuori che dunque oggi raddoppiano: tutti pazzi per il piccolo Augusto Cesare oltre che per mamma e papà.

“È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. Piano, piano vi racconterò tutto quanto”, ha raccontato Aurora Ramazzotti non appena tornata a casa dalla clinica in Svizzera dove ha dato alla luce il figlio. E giorno dopo giorno anche le forme della docle attesa stanno scomparendo gradualmente: “il corpo è magico”, ha detto Aurora alcune settimane fa a proposito dei cambiamenti fisici dopo la nascita del bebè.