“Il clitoride…”. Aurora Ramazzotti, dettagli caldissimi alla luce del sole: è la bufera

Aurora Ramazzotti e il clitoride. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Rammazzotti è finita nuovamente al centro delle polemiche e questa volta per alcune parole pubblicate sul suo account Instagram.

Durante un viaggio in treno, Aurora Ramazzotti ha trattato il tema del piacere femminile spiegando che molti uomini sono ignoranti in materia ma spingendo le donne a parlare con il proprio partner e, senza vergogna, a confessare i propri desideri sessuali. Un appello a entrambi i sessi per vivere una sessualità più bella e consapevole.





Aurora Ramazzotti e il clitoride: polemica sui social

“Se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”, ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Rammazzotti rivolgendosi alle donne, che dovrebbero spiegare al proprio uomo le preferenze in materia di letto, cosa che però ha scatenato un polverone sui social, con critiche molto accese.

“Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”, ha detto Aurora Ramazzotti nel suo discorso sulle storie di Instagram. In poco tempo la giovane è finita tra le tendenze di Twitter e in tanti hanno criticato il suo modo parlare in maniera così aperta di sesso. “Prima si incazza se la fischiano per strada e poi si lamenta che non la sco**no bene. A zia decidete però”, si legge tra i commenti di Twitter, ai quali Aurora Ramazzotti non ha mancato di rispondere.

Aurora Ramazzotti e il clitoride, bufera social per la figlia vip – “Ovviamente non l’ho aperto (Twitter ndr), mi rovinerei la giornata o probabilmente la settimana, ma so benissimo per cosa sono lì. Ho fatto una battuta sul sesso. Sul clitoride e sul fatto che gli uomini non lo trovino. Ma come mai se la prendono così tanto secondo voi? Forse perché rappresenta una realtà di cui c’è poco da ridere?”, ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker, per poi chiudere la polemica ripostando una storia di Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista femminista che spesso affronta questo tema.

