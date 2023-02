Notizia meravigliosa per la famosa attrice, che ha deciso di convolare a nozze. L’annuncio sensazionale è arrivato pochi mesi dopo il suo coming out, giunto a sorpresa. All’epoca aveva presentato la sua fidanzata, che adesso diventerà finalmente sua moglie per la gioia di entrambe e dei tantissimi fan. Stiamo parlando di Rebel Wilson, che si unirà in matrimonio tra non molto. Spettacolare la location scelta per la proposta, che definire romantica è praticamente essere un vero e proprio eufemismo.

Ha voluto proprio rendere speciale questa giornata Rebel Wilson, che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Subito dopo il lieto evento, l’attrice ha pubblicato diverse foto sul social network Instagram e ha voluto porre l’accento anche sull’incredibile anello regalato alla futura coniuge. Un momento che tutte e due non dimenticheranno mai. E ora per i tanti ammiratori delle donne è già partito il conto alla rovescia, infatti ora tutti vogliono sapere quale sia la data dei fiori d’arancio.

Rebel Wilson, proposta di matrimonio alla sua fidanzata

Come ha sottolineato anche il sito Fanpage, Rebel Wilson per fare la pazzesca proposta di matrimonio alla fidanzata ha scelto un luogo incantevole, ovvero il parco Disneyland. Anche perché l’attrice aveva annunciato così il suo orientamento sessuale: “Pensavo di cercare un principe Disney e invece avevo bisogno di una principessa”. Quindi, sono stati gli Stati Uniti e la città di Orlando ad osservare da vicino questo evento stupefacente. E il commento di Rebel è stato inequivocabile: “Abbiamo detto sì“.

Colei che diventerà la moglie di Rebel Wilson si chiama Ramona Agruma. La presentazione di quest’ultima con tanto di coming out incorporato era avvenuta nel giugno del 2022. In seguito è diventata anche mamma con la maternità surrogata e il nome scelto per la figlia è quello di Royce Lillian. Wilson, che ha 42 anni, è originaria dell’Australia ed è anche una sceneggiatrice e comica. Sono tanti i film cinematografici a cui ha partecipato, ma si segnalano anche importanti esperienze nel mondo della televisione.

Parlando della sua carriera da attrice, Rebel Wilson è nota per aver recitato in pellicole come Fat Pizza, Ghost Rider, Tre uomini e una pecora, The Wedding Party e Attenti a quelle due. Ha fatto i conti in passato con l’obesità, ma due anni fa è riuscita a perdere tantissimi chili.