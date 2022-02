Meravigliosa notizia per l’attrice, che ha annunciato ai suoi follower di essere nuovamente incinta. E lo ha fatto pubblicando tre foto, in cui si può notare con grande evidenza il suo pancione. Nonostante questa gioia enorme, la giovane non sta attraversando un momento straordinario dal punto di vista personale. Infatti, è stata costretta a fare i conti anche con un grave lutto familiare, che si è verificato proprio mentre stava scoprendo di aspettare un bebè. Dunque, umori completamente opposti.

L’attrice, che ha 34 anni, ha già una figlia, venuta alla luce nell’ottobre del 2019. L’ha chiamata Atlas Noa e ha scelto Atlas perché in inglese ha il significato di atlante. Lei e il suo fidanzato hanno infatti una grande passione nei confronti dei viaggi e hanno voluto scegliere questo nome suggestivo. Non è dato sapere come si chiamerà il secondogenito, che comunque lo sta attendendo con grandissima ansia ed entusiasmo. Ma vediamo insieme che tipo di messaggio ha scelto per dare questa notizia.

L’attrice, nota soprattutto per una serie televisiva di enorme successo, ha postato sui social: “Dire addio ad un caro mentre contemporaneamente sperimenti la gioia di accogliere un altro in questo mondo è il grande cerchio della vita. Questo è il periodo più difficile per me, non posso fare a meno di pensare che questo fosse il piano dell’universo sin dall’inizio, sapendo che avrei avuto bisogno di un’altra gioia per attutire il colpo di perdere una delle persone più importanti della mia vita”, ha esordito”.





Ad essere in dolce attesa l’attrice Shay Mitchell della serie ‘Pretty Little Liars’. Shay Mitchell ha aggiunto nel suo post strappalacrime: “Questa è la prova che amore, vita e perdita possono esistere allo stesso tempo. Nonna, mi manchi ogni giorno. Piccolo, siamo così entusiasti di incontrarti. Tiro un sospiro di pace sapendo che voi due siete già connessi in questo modo cosmico”. Lei è legata all’attore e conduttore televisivo Matte Babel, con il quale ha in piedi una storia d’amore da tantissimo tempo.

Shay Mitchell, classe 1987, è famosa dunque per essere Emily Fields in ‘Pretty Little Liars’. Nel 2018 è stata anche protagonista nel film ‘L’esorcismo di Hannah Grace’, mentre nel 2017 era stata scelta per avere un ruolo principale nella serie ‘You’. Prima della nascita di Atlas Noa, aveva avuto un aborto nel 2018. E ora aspetta di dare alla luce il secondo figlio.