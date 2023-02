“Spiegaci come fai!”. La vip pazzesca in bikini, compie 52 anni ma ne dimostra 25: la foto top

L’attrice e conduttrice ha scioccato i suoi fan con una foto pubblicata sul suo account Instagram per festeggiare i suoi 52 anni. Uno scatto in bikini, con una noce di cocco mano, mentre si trova in vacanza in una bellissima spiaggia tropicale. I suoi fan sono rimasti letteralmente sconvolti dallo scatto che la mostra in splendida forma e hanno sommerso Amanda Holden di commenti e like.

Famosa per la sua interpretazione nella serie televisiva Cuore d’Africa nel ruolo di Sarah Trevanion, Amanda Holden è attualmente nota per essere una dei quattro giudici del talent show Britain’s Got Talent ed è anche cantante.

Amanda Holden, l’attrice perfetta in bikini a 52 anni: “Pazzesca”

Nel 2020 ha infatti debuttato nel mondo della musica realizzando svariate cover come singoli nonché l’album Songs From My Heart, costituito da sole cover di brani inclusi nelle colonne sonore di film noti. Tra le canzoni cantante da Amanda Holden anche A Thousand Years di Christina Perri e il classico I Know Him So Well.

I follower di Amanda Holden sono rimasti scioccati dopo aver visto la foto che ritrae l’attrice e cantante in bikini. Il 16 febbraio ha festeggiato52 anni e per l’occasione ha deciso di pubblicare una foto scattata in spiaggia, dove sta trascorrendo le vacanze organizzate proprio per festeggiare il suo compleanno.

Mentre sorrideva alla fotocamera, Amanda Holden ha semplicemente scritto: “52 oggi, grata di essere viva e felice con le persone che amo”. Come ha scritto Sian Welby: “Impeccabile a 52 anni buon compleanno!!! Bello fuori e dentro”. Mentre Saira Khan ha commentato: “Buon compleanno, sei una donna femminile ed è per questo che sei amata”. “Non è possibile che tu abbia 52 anni”, “Dicci il tuo segreto, ti prego!”, sono i commenti dei follower sui social.