Notizia meravigliosa per un’attrice italiana, che ha dato alla luce una bellissima bambina. A dare l’annuncio è stata proprio la donna, che è apparsa decisamente molto felice di questo lieto evento nella sua vita. Lei è Roberta Scardola, che è diventata mamma per la prima volta in assoluto. Ovviamente i suoi fan sono impazziti di gioia e le hanno fatto tantissimi auguri per questa nascita della neonata. Quest’ultima è stata chiamata Rachele Maria e ha anche fornito dettagli in merito al suo peso e al giorno in cui è venuta alla luce.

Quindi, Roberta Scardola è mamma di una femminuccia e ha coronato uno dei suoi più grandi sogni. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha postato in primis una foto della sua mano, che tocca quella della nascitura. Ma ne ha condivise anche altre, che hanno fatto entusiasmare migliaia e migliaia di suoi follower. Ha anche taggato il suo amato compagno, che è al settimo cielo proprio come l’attrice. Andiamo a vedere cosa ha scritto e cosa le hanno risposto i suoi ammiratori.

Roberta Scardola è mamma per la prima volta

Questo l’annuncio social di Roberta Scardola, che ha svelato in questo modo la notizia più bella, ovvero lei diventata mamma: “Grazie vita! Scusate, ma non ho parole! Rachele Maria Antonucci, 10/03/2023. 4,145 kg di morbidezza. Daniele (il suo compagno n.d.r.), di più non potevi donarmi. Fortunate noi, le tue donne. Ti amiamo”. Poi ha fatto anche altre dediche, una delle quali recita: “Il mio cuore colmo d’amore, amo di più la vita, amo di più tuo padre, amo di più le persone che ci amano, amo di più i giorni, amo di più me stessa perché ho dato alla luce te”.

Il papà della piccola si chiama Daniele Antonucci ed è legato a Roberta Scardola dal 2016. Lei è famosa per essere stata una delle protagoniste de I Cesaroni, dove interpretava il ruolo dell’amica di Eva (Alessandra Mastronardi), Carlotta Alberti. In un altro post Instagram, l’attrice di 36 anni ha mostrato una maglietta con la scritta: “Io e mamma siamo d’accordo: papà sei il migliore”. E lei ha aggiunto: “Amore, cura e dedizione. Questo rende un uomo un supereroe agli occhi di un figlio, un super papà”.

Nata a Roma il 16 aprile del 1986, Roberta Scardola è anche una ballerina. Ha recitato ne I Cesaroni dal 2008 al 2010, mentre in precedenza era stata protagonista con Carabinieri, Provaci ancora prof e Incantesimo. Da segnalare anche tre esperienze cinematografiche nei film Tu ridi, La città invisibile e Le verità