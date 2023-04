L’annuncio è arrivato nel giorno di Pasqua, l’attrice premio Oscar ha dato alla luce due gemelli; per lei è il primo parto a 48 anni. Scrive sui social come: “Non è stato facile. Un maschio e una femmina. Ne è valsa la pena. Buona Pasqua! Pubblicazione dal paradiso puro”. Subito dopo la notizia l’attrice ha ricevuto un’ondata d’amore dai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram. Tra i tanti messaggi anche quelli di tante star di Hollywood. La star di Law and Order Mariska Hargitay ha scritto: “Benvenuti a casa angeli”.



Viola Davis ha aggiunto: “Aaaaahhhh!!!!! Congratulazioni”, mentre Sharon Stone ha commentato: “Dio benedica questo tesoro. Questo è il viaggio più straordinario, mai così felice per tutti voi”. La neo mamma aveva rivelato che i suoi gemelli sarebbero dovuti nascere il 16 aprile, giorno del compleanno di suo padre, Stephen, morto nell’ottobre del 2021. Una ferita enorme nel cuore dell’attrice che non aveva mai nascosto il dolore.

Hilary Swank e il marito Phil Schneider genitori: si sono sposati nel 2018



Lei è l’attrice Hilary Swank che mesi fa, poco dopo la scoperta della gravidanza, aveva spiegato il motivo di una maternità così tardiva. “Avevo una carriera e non avevo la giusta relazione fino a quattro anni fa, e tutti gli elementi dovevano incastrarsi”. La sua vita privata, infatti, è stata abbastanza turbolenta. Il 28 settembre 1997 sposò l’attore Chad Lowe, conosciuto cinque anni prima sul set di Lolita – I peccati di Hollywood.



Nel discorso per la premiazione per il suo primo Oscar nel 2000, la Swank dimenticò di ringraziare il marito; in seguito l’attrice utilizzò quasi ogni uscita pubblica per cercare di rimediare all’errore. Nel 2005, quando le fu consegnato il secondo Oscar, Lowe fu la prima persona ad essere ringraziata. Nel gennaio del 2006 i due si separarono.



E nonostante in molte interviste Swank avesse dichiarato di volersi riconciliare con il marito, nel maggio dello stesso anno i due annunciarono il divorzio. A giugno 2016 ha interrotto la sua relazione con il suo insegnante di tennis Rubén Torres, che durava da circa un anno, e si è legata con l’uomo d’affari Philip Schneider, oggi 45enne, che ha sposato nel giugno 2018. Nel 2022, a 48 anni, annuncia di aspettare due gemelli dal marito nati il giorno di Pasqua.