C’è sempre grande preoccupazione intorno alle condizioni della straordinaria attrice, che ha fatto incantare milioni di persone in tutti questi suoi anni di carriera. Adesso però il suo stato fisico non è affatto buono e dopo essere sparita dalla circolazione per parecchio tempo è stata stavolta immortalata in una foto, che ha messo tutti in ansia. La donna si è infatti recata in un ristorante e quando è uscita dal locale il paparazzo l’ha beccata, mentre si spostava con l’ausilio di una sedia a rotelle.

Dunque, le sue condizioni fisiche destano ancora molti timori. Insieme a lei c’era un suo carissimo amico, che ha deciso di condividere la cena con la stella del cinema. Nel corso della sua vita l’attrice è stata costretta ad affrontare diverse problematiche di salute e a quanto pare non tutte sono state pienamente risolte. Ovviamente i suoi fan hanno guardato con grande tristezza quell’immagine. E si augurano comunque che possa riprendersi totalmente il prima possibile.





La star cinematografica è stata dunque paparazzata fuori da un ristorante americano, situato nella città di Los Angeles. L’attività commerciale in questione si chiama ‘Il Piccolino’ e quello scatto ha fatto intuire che non stia assolutamente bene, anche perché è sempre stata supportata dall’amico di vecchia data George Hamilton, che non le ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Come spiegato da ‘Il Fatto Quotidiano’, lei aveva comunque rilasciato un’intervista nel recente passato e si era soffermata sui genitori.

Stiamo parlando dell’attrice Liza Minnelli, che oggi ha 76 anni, la quale aveva riferito sulla madre e sul padre: “Mi fanno sempre la stessa domanda sui miei genitori, ma i miei genitori sono solo i miei genitori”. Liza Minnelli è anche una cantante e ballerina, infatti ha pubblicato ben 44 album. Al cinema la si ricorda soprattutto per film di successo come ”Re per una notte’, ‘L’ultima follia di Mel Brooks’, ‘Nina’, ‘La strana coppia’, ‘C’era una volta Hollywood’, ‘New York New York’ e ‘In tre sul Lucky Lady’.

Liza Minnelli ha avuto nel 2000 una encefalite virale molto rara e nel 2008 aveva poi fatto sapere che nel 1997 era stata sottoposta ad un intervento per eliminare i polipi dalle corde vocali. Ma è anche stata operata per la sostituzione dell’anca, alla rotula, e all’osso mascellare. Ha anche avuto una polmonite, si è rotta i polsi ed è stata operata alla schiena.

