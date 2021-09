“È in rianimazione, ha fratture ovunque”. L’attrice investita da un camion, l’annuncio della sorella

Tragedia sfiorata per l’attrice nota in tutto il mondo, che si trova ricoverata in terapia intensiva in seguito ad un drammatico incidente. La giovane è stata centrata in pieno da un camion di cemento, mentre era intenta ad attraversare la strada. La situazione è abbastanza grave, ma poteva sicuramente andare peggio e può ritenersi davvero fortunata. A confermare la notizia e a fornire maggiori dettagli sull’accaduto ci ha pensato la sorella gemella, che è ovviamente apparsa molto triste.

Questo il racconto: “Mia sorella è incredibilmente fortunata ad essere viva e ha evitato per un pelo la paralisi. Lei è stata sottoposta ad un complesso intervento chirurgico perché nell’impatto con il pesante automezzo ha riportato la frattura del bacino in due punti, la frattura di entrambe le gambe, del piede e della mano sinistra. I medici sperano che possa riprendersi completamente, ma questo sarà possibile solo con le giuste cure. Sta da sola, senza membri della famiglia vicino, ma voglio raggiungerla”.

Il terribile incidente si è verificato negli Stati Uniti d’America, nella città di New York, ma l’attrice non può ricevere le visite dei parenti perché sono tutti originari dell’Inghilterra e devono dunque rispettare le regole contro il coronavirus. La sorella Megan ha aggiunto: “Ho chiesto all’ambasciata un’esenzione, ma mi è stata negata e ho il cuore spezzato al pensiero di non poter stare accanto a mia sorella gemella in questo orribile momento della sua vita, in cui ha così disperatamente bisogno di me”.





A rimanere coinvolta in questo tragico investimento stradale l’attrice Katrhyn Prescott, che fortunatamente non ha comunque perso la vita nonostante l’impatto violentissimo. La sorella di Katrhyn Prescott ha rivelato ancora sul social network Instagram: “Se qualcuno di voi sa come posso fare ricorso contro la decisione dell’ambasciata, per favore mi contatti. Rispettate comunque la nostra privacy perché mia sorella ha bisogno di riposo”. Non è dato sapere se ci saranno dei bollettini medici.

Kathryn Prescott, nata a Londra il 4 giugno del 1991, è nota per aver interpretato il ruolo di Emily Fitch nella serie televisiva ‘Skins’ e ha vinto il doppio premio ‘BAFTA’ grazie alla serie ‘Finding Carter’ e per essere stata Penelope in ‘Reign’. Nella serie ‘Skins’, dove recitava la parte di una ragazza che scopre di essere lesbica, insieme a Kathryn Prescott ha lavorato proprio la sorella gemella Megan.