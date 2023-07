L’attrice italiana mostra la cellulite, la reazione della fan. Cellulite sì, cellulite no. C’è chi preferisce le ‘smilze’ e chi invece va sulle ‘robustelle’, ma qui non si parla di gusti. Qui parliamo di quanto certi modelli, veicolati con insistenza da media, pubblicità e chi più ne ha più ne metta, finiscono per distorcere la realtà e far credere che l’unica cosa che conti oggi, nella cosiddetta “società dell’immagine”, sia appunto l’immagine. L’immagine di un ‘corpo perfetto’.

Che per sua definizione non esiste. Eh già, la perfezione non è di questo mondo. Ma, come sanno ad esempio i ragazzini, le ragazzine, perfino i bambini vittime di bullismo a scuola, a volte lo scherno può trasformarsi in qualcosa di più grave: bullismo, bodyshaming, cyberbullismo ormai sono termini entrati nel lessico comune. E allora, una volta tanto, ecco che una rappresentante di quel mondo dello spettacolo che tutti si immaginano ‘rose e fiori’ decide di dire la sua. E fa rumore.

Micol Olivieri mostra la cellulite su Instagram

L’attrice italiana Micol Olivieri, il cui nome completo è Micol Andrea Maria Olivieri, nata a Roma l’11 febbraio del 1993, ha dato dimostrazione di avere un cervello che funziona oltre alle doti attoriali. Micol è un volto noto della tv italiana per aver interpretato il ruolo di Alice Cudicini nella serie “ I Cesaroni “. La fiction è stata trasmessa dal 2006 al 2014 quando Micol era appunto un’adolescente.

Sul suo profilo social ha postato una foto in cui si nota un po’ di cellulite. E allora una fan ha commentato: “Ma in quella foto sei tu?? Li in basso”. Micol le ha risposto: “Certo cara. Sei sorpresa?”. La ragazz ha ribattuto: “Tantissimo credimi, io ti seguo da sempre e mai avrei detto che fossi tu. Perché ti ho sempre visto perfetta ma questa foto fa capire che anche voi siete umane 😂😂😂😂. Grazie per averla messa. Credimi“.

A quel punto Micol Olivieri ha spiegato: “Sui social ognuna di noi può decidere cosa mettere e cosa meno. Questa è una situazione di 2/3 mesi fa in cui ero parecchia piena di liquidi”. Poi l’attrice, come riportato da Leggo, conclude: “Ma quella sono io ed ho sempre avuto ritenzione. Quando ne parlo, non lo faccio ma per farmi compatire o perché voglio sentirmi dire: “Sei bella”. Non ho 13 anni, semplicemente vog2lio farvi vedere che non è tutto oro quello quello che luccica. Io ci metto la faccia… o meglio il cu*o“.

Sotto al post che, ad oggi lunedì 17 luglio, è piaciuto a quasi 40mila persone c’è pure chi ha commentato “Solo per farci vedere il sedere”, insomma ognuno la veda un po’ come vuole, ma la cellulite è un tema che fa discutere sempre, specialmente d’estate. Sarà il caldo?

