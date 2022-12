La cicogna arriva in casa Willis, la figlia di Bruce sarà presto mamma; l’annuncio arriva con una foto pubblicata sul profilo Instagram di mamma Demi Moore: “Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio nella maternità, e non vedo l’ora di accogliere questo bambino al mondo!”, scrive l’attrice. Un messaggio ripreso anche da Rumer: “Sono così grata per la mia incredibile stirpe di donne nella mia famiglia. Vi voglio tanto bene. Questo bambino è così fortunato ad avere voi ragazze”.



Una ventata di gioia in casa di Willis dopo le terribili notizie su Bruce, 67 anni, riportate da RadarOnline.com. Scriveva il giornale come: “Bruce non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Sembra che stia scivolando sempre più lontano. I familiari sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così si stanno godendo ogni singolo momento insieme, comprese queste feste di Natale”.

Rumer Willis incinta, la figlia di Bruce e Demi Moore presto mamma



“Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, questo spezza il loro cuore. Le figlie non possono immaginare il Natale senza Bruce. Doloroso vederlo deteriorarsi, ma tutto quello che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo di Natale”.



Bruce da anni lotta contro l’afasia. Una malattia che si manifesta con la mancata capacità di riuscirsi ad esprimere con la parola o la scrittura o anche di capire il significato delle parole dette o scritte da altre persone. Si tratta precisamente di un’alterazione dei centri e delle vie nervose La tradizione attoriale della famiglia Willis non finirà con Bruce, Rumer la porterà avanti.



Ha iniziato la sua carriera come attrice a teatro e ha recitato in numerosi film e serie televisive, tra cui “The House Bunny” e “90210”. Ha anche partecipato al programma televisivo “Dancing with the Stars” e ha pubblicato due album musicali. Per la televisione, ha lavorato nelle serie tv “Medium”, “Workhaolics”, “Hawaii Five-O”, “Pretty Little Liars”.