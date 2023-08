Splendida notizia per la nota attrice, famosa in tutto il mondo, che è nuovamente incinta e aspetta così il suo secondo figlio. Lei ha 41 anni ed è pronta ad accogliere nella sua famiglia il nascituro, che è stato concepito con il suo nuovo e giovane partner di 26 anni. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale da parte della donna, ma sono stati i paparazzi a beccarla in vacanza. Il pancione è ormai prorompente, quindi smentire la gravidanza sarebbe stato impossibile.

Una gioia immensa per tutti i fan di questa bellissima e bravissima attrice, che è felicemente incinta. Non siamo ancora a conoscenza di quando verrà alla luce il secondo figlio, anzi, per essere precisi non si sa neanche se si tratterà di una femminuccia o di un maschietto. Anche il padre del bebè è un attore emergente, che si è già fatto apprezzare per le sue doti in alcuni film molto amati dagli spettatori.

Leggi anche: “Sono incinta di 8 mesi”. Amanda Knox lo annuncia a sorpresa: polemica per la foto scelta





La famosa attrice è incinta: per lei in arrivo il secondo figlio

Stiamo parlando dell’attrice Sienna Miller, che è stata avvistata chiaramente incinta durante la sua permanenza nella meravigliosa Ibiza. L’arrivo del secondo figlio è stato scoperto dai colleghi di People, che in esclusiva hanno avuto quindi le prime foto della 41enne in dolce attesa. Col nuovo compagno ha iniziato la relazione sentimentale nel febbraio dell’anno scorso, quindi in appena 16 mesi il loro amore è esploso fino a giungere alla decisione di diventare genitori.

Sienna è nota al pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio di Tippi Hedren nel film The Girl nonché per la sua recitazione nella pellicola Foxcatcher – Una storia americana e in American Sniper. Lei lavora anche modella e stilista ed è originaria della città di New York. La statunitense ha già una figlia, che si chiama Marlowe Ottoline Layng, frutto della sua precedente love story con il collega Tom Sturridge. La nuova dolce metà dell’attrice si chiama Oli Green.

Oli Green ha invece recitato nei film A Good Person, The Mosquito Coast e Lift. Inoltre, come scritto dal sito Fanpage, è pure un modello e ha collaborato insieme a colleghe di successo del calibro di Suki Waterhouse e Cara Delevingne.