Splendida notizia per tutti i fan dei due attori. Le voci si erano fatte insistenti da qualche mese, in particolare lo scorso mese di luglio era giunta un’indiscrezione molto forte su una possibile relazione sentimentale. E adesso c’è anche la conferma definitiva, infatti sono una coppia a tutti gli effetti. Erano state diffuse in passato delle immagini che li ritraevano, mentre erano intenti a scambiarsi dei baci passionali. E ora c’è praticamente l’ufficialità con le dichiarazioni dei due diretti interessati.

Lui ha affermato a ‘GQ’: “La privacy non è più sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita sentimentale perché condivido già così tanto della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy. Non volevamo uscire allo scoperto. La rispetto troppo per dire, questa non è la mia storia ma è la nostra storia”.

E l’attore ha detto ancora: “Ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme”. Ma poi è stata la volta della giovane attrice, che ha anche lei certificato questa storia d’amore: “Quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose speri di tenerle per voi. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l’un l’altra”. E adesso i seguaci degli attori possono davvero brindare a questa notizia.





Ad essere ormai fidanzati sono gli attori Tom Holland e Zendaya, che ritorneranno nuovamente al cinema il prossimo 15 dicembre con il film ‘Spider – Man: No Way Home’. Dunque, da essere dei colleghi e degli amici grazie al grande schermo, Tom Holland e Zendaya hanno aumentato sempre di più il loro feeling fino ad arrivare ad un sentimento sempre più forte. Hanno cercato di nascondersi in questi mesi, ma invano, e quindi adesso non hanno potuto fare altro che ufficializzare il rapporto amoroso.

Tom Holland, classe 1996, è famoso per essere stato Peter Parker/Spider-Man nel 2016 e prima per il ruolo di Lucas nel film ‘The Impossible’. Zendaya, che ha la sua stessa età, è anche cantante e ballerina. Ha cominciato la sua carriera di attrice nel film Disney ‘Nemici per la pelle’ e poi nella sitcom sempre Disney di ‘A tutto ritmo’. Ora, la carriera dei due si è unita anche alla vita sentimentale.