“Stanno insieme”. I due attori beccati in flagrante: il bacio rubato in auto è la conferma che tutti aspettavano

Adesso non ci sono praticamente più dubbi e i fan possono sognare ad occhi aperti. I due attori sono stati beccati, mentre si scambiavano un dolcissimo e romantico bacio all’interno di un’automobile e questo episodio ha confermato le indiscrezioni che già giravano da tempo. I due grandissimi attori si sono ufficialmente fidanzati e ben presto potrebbero uscire allo scoperto con qualche dichiarazione, tra l’altro attesissima da tutti gli ammiratori dell’ormai nuova coppia dello spettacolo.

Erano precisamente fermi nella vettura ad un semaforo, che in quel momento era rosso. In attesa dell’arrivo del verde hanno voluto scambiarsi quel bacio bellissimo e sono stati pizzicati in flagrante. Dietro di loro stava arrivando un bellissimo tramonto, quindi si è trattato di un momento ricolmo davvero di amore e romanticismo. Erano stati avvistati qualche tempo fa insieme ed erano usciti fuori dei dubbi, perché era davvero difficile immaginare che si incontrassero sempre per lavoro.

Ad aver iniziato una relazione sentimentale sono gli attori co-protagonisti di ‘Spider-Man Homecoming’, Tom Holland e Zendaya. Il bacio è arrivato nella città di Los Angeles e c’è anche un video, oltre all’istantanea diffusa online, che ritrae lui avvicinarsi sempre più alla sua nuova dolce metà, prima di toccarle con delicatezza il mento e baciarla. A riferire tutto e a beccarli è stato ‘Page Six’, che già nel recente passato era riuscito a paparazzarli mentre si trovavano vicino casa della mamma di lei.





Pare tra l’altro che Tom Holland e Zendaya abbiano già fatto le presentazioni ufficiali nelle rispettive famiglie e voci sulla loro storia d’amore arrivavano sin dal 2017, quando fu scritto: “Sono stati molto attenti a tenere la loro relazione privata e lontana dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e hanno cercato di passare più tempo possibile insieme”. Ora anche questa ulteriore prova, ovviamente la più decisiva, che ha permesso ai fan di sciogliere ogni dubbio. I due attori sono ormai una coppia.

zendaya e tom holland vi ho aspettati per giorni e mesi e anni pic.twitter.com/nhHrrDKqC8 July 2, 2021

Tom Holland, classe 1996, è famoso per essere stato Peter Parker/Spider-Man nel 2016 e prima per il ruolo di Lucas nel film ‘The Impossible’. A sette anni gli è stata diagnosticata la dislessia. Zendaya, che ha la sua stessa età, è anche cantante e ballerina. Ha cominciato la sua carriera di attrice nel film Disney ‘Nemici per la pelle’ e poi nella sitcom sempre Disney di ‘A tutto ritmo’.