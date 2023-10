Finalmente è arrivato il grande giorno, infatti il vip italiano si è unito in matrimonio dopo aver vissuto momenti di crisi con la donna. Nel 2021 c’erano state problematiche nella coppia, a tal punto che le liti erano diventate pubbliche e c’era stata la rottura. Poi improvvisamente era ritornato il sereno e adesso addirittura hanno preso la decisione di sposarsi davanti a tanti amici famosi. Era stata bellissima anche la sua proposta di nozze.

Infatti, il vip italiano che ora ha festeggiato il suo matrimonio con colei che gli ha dato anche la possibilità di essere papà dell’amata figlia che si chiama Anna. Quest’ultima è venuta alla luce nel 2016, mentre l’amore tra i due è cominciato una decina di anni fa. Per quanto concerne la proposta matrimoniale, aveva avuto luogo al Circo Massimo di Roma, mentre lui era protagonista di una serata alla quale stavano partecipando ben 8mila spettatori.

Il vip italiano si è unito in matrimonio con la mamma della sua figlia

Il vip italiano e la neo moglie due anni prima del loro matrimonio, svoltosi il 21 ottobre nello spettacolare Castello di Tor Crescenza nei pressi della capitale Roma, avevano avuto grosse problematiche. Avevano avuto dei litigi su chi dovesse avere in affidamento la piccola, poi però tutte le incomprensioni sono state superate e sono arrivati fino ai fiori di arancio. Meraviglioso il vestito da sposa di lei, che ha scelto ovviamente il colore bianco con la schiena scoperta.

A sposarsi è stato Maurizio Battista, noto comico nostrano, e la sua neo coniuge Alessandra Moretti. Il sito Gossip ha aggiunto che lui si è vestito con un completo blu e una cravatta dello stesso colore. Hanno anche dato vita a dei discorsi davanti ai presenti, che ha emozionato tutti, e hanno anche organizzati dei bellissimi fuochi pirotecnici. All’evento c’erano personaggi importanti come Carmen Russo, Guendalina Tavassi, Jane Alexander, Milena Miconi, Nadia Rinaldi, Laura Freddi e Pino Insegno.

Battista, 66 anni, è stato protagonista come comico in tante trasmissioni televisive, Zelig e Colorado su tutti. E ha anche preso parte al GF Vip 3 nel 2018. Moretti è 30 anni più piccola di lui e, soffermandosi sempre su Maurizio, per lui è stato il terzo matrimonio dopo i primi due finiti col divorzio.