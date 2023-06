Splendida notizia nel mondo gossip. L’amatissimo attore ha fatto l’annuncio più bello che potesse mai fare, infatti la sua compagna è incinta. Ha usato parole bellissime per rivelare a tutti i suoi fan sui social la gravidanza della sua amata, che lo renderà l’uomo più felice. Lui è Miguel Herran, che dunque sarà papà per la prima volta nella sua vita. Un momento indimenticabile per lui, che si è fatto apprezzare in alcune serie di successo straordinario.

Anche lei è abbastanza nota al pubblico, grazie ad una parentela, infatti sua sorella è un’attrice che ha lavorato proprio insieme a Miguel Herran. Quest’ultimo diventerà papà tra qualche mese, anche se non ha specificato altri dettagli in merito. Ha voluto mostrare ai suoi follower la prima ecografia fatta dalla fidanzata, che ha confermato quindi l’arrivo del bebè nella loro famiglia.

Leggi anche: “È femmina!”. I volti di Canale 5 presto genitori: l’annuncio e subito dopo anche il sesso del bebè





Miguel Herran sarà papà per la prima volta

Questo l’annuncio ufficiale di Miguel Herran, che tra poco tempo sarà chiamato finalmente papà, mentre la sua partner mamma: “Non posso dire molto di più, le immagini parlano da sole… questa è la mia famiglia. Ed è ciò che amo di più in questo mondo. Celia mi ha fatto il regalo più grande della mia vita… diventeremo genitori. Non sappiamo ancora niente, solo che per il momento è tutto perfetto e che sembra di vivere un’illusione per noi molto difficile da gestire”.

Ignoto invece il sesso, quindi non sappiamo se accoglieranno una bambina o un bambino. Ovviamente non hanno riferito nulla anche a proposito del nome, dunque queste saranno informazioni che sveleranno più avanti. Nato nel 1996 a Malaga, in Spagna, Herran è conosciuto per aver interpretato il personaggio di Rio ne La casa di carta e per aver preso parte ad Elite, due serie molto popolari sulla piattaforma Netflix. Nel 2016 ha anche conquistato il premio Goya come miglior attore rivelazione nella pellicola A cambio de nada.

La futura mamma si chiama Celia Pedraza ed è la sorella della più famosa Maria Pedraza, attrice anche lei di Elite e de La casa di carta nonché ballerina. Maria è stata legata dal 2018 al 2021 al collega Jaime Lorente, mentre dall’anno scorso è fidanzata con l’attore Alex Gonzalez.