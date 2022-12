Notizia meravigliosa per Erasmo Genzini, che si unirà ben presto in matrimonio con la sua compagna. Solamente ad inizio dicembre era arrivata per lui una gioia indescrivibile, con la nascita di suo figlio. E a distanza di pochi giorni da quell’evento meraviglioso, eccone un altro ugualmente straordinario. L’annuncio boom è stato fatto dal diretto interessato con una foto molto suggestiva e commovente, che ha riguardato anche il neonato. Solo lacrime di felicità per lui e tutti i suoi ammiratori.

Erasmo Genzini potrà festeggiare il suo matrimonio tra non molto, dopo che ha fatto la fatidica proposta alla partner della sua vita. E la risposta della donna è stata ovviamente positiva, come confermato da lui stesso sul suo profilo Instagram. Ha scritto un lungo e coinvolgente messaggio, che è stato subito commentato da decine e decine di follower, che ora sono lì in attesa di godersi le nozze dell’uomo. Andiamo a vedere cosa ha scritto sui social e quali sono state le reazioni degli utenti.

Erasmo Genzini verso il matrimonio: la compagna ha detto sì

Erasmo Genzini ha annunciato così il suo imminente matrimonio: “Mamma ha detto sì! 💍 Che poi io già conoscevo la risposta… 😏 Quando sono venuto al mondo ho percepito all’istante l’amore che mi aspettava qui fuori…Per non parlare delle volte che in pancia li sentivo parlare di me e di quanto fossero curiosi ed emozionati di conoscermi, o delle infinite volte che li sentivo dirsi cose sdolcinate… Pensav , ma quanto si amano questi due!!! ♥️ Sono arrivato nel momento perfetto, papà non ha saputo più aspettare.. o meglio

aspettava me”.

Infine, l’attore ha aggiunto: “So anche che ci pensava già da un po’, ma i giorni lontano da mamma, la paura, l’orgoglio per lei e per quei giorni così impegnativi l’hanno convinto ancor di più di quanto lei fosse importante! E così eccoci qui, ora ci sono anche io, siamo in 3 e devo dire che non manca più nulla! 👨‍👩‍👦 Mi sento tanto fortunato ad avervi! MAMMA E PAPÀ SI SPOSANO!!! Ed un po’ è anche merito mio!”. La prima a rispondere al post è stata Elena Sofia Ricci con quattro cuori rossi.

Erasmo Genzini è noto per essere entrato a far parte nel 2021 della fiction con Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti. La sua futura moglie si chiama Federica Esposito. L’anno scorso sono andati a convivere, poi ad inizio dicembre di quest’anno è nato il piccolo Espedito. E ora l’annuncio delle nozze.