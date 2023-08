Un’altra coppia vip si è lasciata in questa estate che sta volgendo quasi al termine. L’annuncio è arrivato da una pagina di gossip molto seguita, che ha anche tirato fuori i motivi legati all’addio. Ciò che i follower avevano subito notato è che entrambi hanno smesso di seguirsi sul social network Instagram, ma c’è anche di più, infatti lei ha deciso di rimuovere immediatamente le foto che la ritraevano con la sua dolce metà in preda probabilmente alla rabbia.

La scoperta fatta dalla donna non è stata infatti piacevole. E la coppia vip si è lasciata, decidendo di intraprendere percorsi di vita diversi. Tutta colpa, stando a queste indiscrezioni, di lui, che non si sarebbe comportato come fidanzato modello. Anzi, avrebbe concordato col suo agente qualcosa che non è andato a genio alla sua partner, la quale ha letto tutto e ha preso la decisione di mollarlo praticamente in tronco.

Un’altra coppia vip si è lasciata: la scoperta choc di lei

Possiamo subito svelarvi uno dei due nomi di questa ormai ex coppia vip, che si è lasciata presumibilmente per sempre. Parliamo di Simone Susinna, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 12. Very Inutil People ha scritto: “In questi giorni è scoppiato uno scandalo in Brasile. Per farla breve: lei ha unfollowato Simone Susinna, cancellato le foto insieme. Ha poi detto che è single e di non aver mai detto di stare con qualcuno”.

E poi: “Lo scandalo è che un giornalista, Pablo Oliveria, ha diffuso una presunta chat dello scorso maggio, dove il manager di Susinna avrebbe chiesto a un manager brasiliano di creare una coppia con Bruna Marquezine (attrice, ex di Neymar). Però Bruna non era disponibile, in quanto già fidanzata con un cantante. Quindi, lei avrebbe chiuso con lui a causa di questa chat”. Lei è invece la cantante Anitta, che ha deciso di voltare pagina.

Susinna, 29 anni, è noto anche come attore avendo partecipato nel film 356 giorni 2 insieme a Michele Morrone. Anitta, brasiliana 30enne, è anche attrice e ballerina. Si è sempre definita bisex. La relazione tra i due è stata davvero lampo, infatti le voci sul loro fidanzamento erano uscite lo scorso mese di giugno. Dopo appena 2 mesi la rottura totale.