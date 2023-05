“Oddio ma la sua attaccatura dei capelli si sta ritirando”. “Non sta invecchiando bene”. “Dio sta invecchiando davvero male”. “Sta uno schifo”. “Ma cosa gli è successo? Sembra così vecchio”. “Ma è stempiato“. Questo il tenore dei messaggi arrivati all’indirizzo dell’attore, famoso per aver fatto parte del cast di una delle saghe più seguite del cinema internazionale. Forse le sue numerose fan non si aspettavano di vederlo così, e dopo la pubblicazione di alcune foto si sono scatenate con commenti che in effetti rasentano l’insulto.

L’attore è stato è finito al centro delle critiche e degli insulti perché la sua forma fisica non sarebbe la stessa dei tempi in cui recitava per il film diretto da Catherine Hardwicke e sceneggiato da Melissa Rosenberg, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2005 di Stephenie Meyer. Era il 2008 e l’attore era uno dei sex symbol più amati dalle teenager.

Taylor Lautner, critiche per l’attore di Twilight

Ma il tempo è passato e ovviamente Taylor Lautner è cresciuto. L’attore è noto soprattutto per il ruolo di Jacob in Twilight. La svolta nella sua carriera avviene nel 2007 quando la regista Catherine Hardwicke lo sceglie per il ruolo di Jacob Black , prima pellicola tratta dalla saga di Twilight della scrittrice statunitense Stephenie Meyer. Il film è interpretato da Kristen Stewart nel ruolo di un’adolescente che si innamora di un vampiro interpretato da Robert Pattinson.

Taylor Lautner è uno dei protagonisti di tutta la serie tratta dalla serie della scrittrice Stephenie Meyer in cinque film. La saga di Twilight diventa una delle più proficue della storia del cinema, creando un vero e proprio fenomeno tra i giovanissimi. Ovviamente l’attore che ha vestito i pani di Jacob Black diventa un sex symbol e ora, nel 2023, l’attore ha deciso di condividere alcuni commenti arrivati sul suo profilo social.

“Vorrei condividere una cosa con voi. Sono andato a leggere i commenti sotto ad un post e mi son ricordato come mai non li leggevo mai. Ma adesso sono una persona diversa e devo condividere questo con voi. Se fosse successo anni fa mi avrebbe toccato tantissimo su tanti livelli e non sarei uscito per un po’. Di sicuro non avrei rilasciato interviste e non mi sarei mostrato in pubblico”, ha detto l’attore sconvolto per i commenti che ha ricevuto. Nonostante gli insulti ricevuti, Taylor Lautner ha concluso dicendo: “Non è così difficile, dispensate amore e non odio e tutto sarà migliore”.