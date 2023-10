Splendida notizia per l’attore, che ha trovato una nuova fidanzata dopo aver chiuso il suo precedente matrimonio con una sua collega. Tra l’altro quest’ultima, come ricordato dal sito Fanpage, è stata vittima anche di un fatto davvero terribile. Un vicino di casa ha preso in pugno un’arma e ha voluto prendere in ostaggio un uomo, causando l’immediato abbandono dell’abitazione della donna. Ma tornando a lui, c’è stata una grossa novità personale.

L’attore famoso in tutto il mondo si è dunque legato ad una nuova fidanzata. Non c’è stato un annuncio ufficiale da parte dell’uomo, ma è stato pizzicato mentre la baciava appassionatamente. Pare che comunque fossero stati visti già in passato l’uno al fianco dell’altra, ma stavolta c’è stata la definitiva prova della nascita di questa coppia. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e perché i fan sono così in delirio in queste ore.

L’attore volta pagina: ha una nuova fidanzata, scatta il bacio

A riferire tutto sull’attore e la nuova fidanzata è il sito People, che ha anche postato le immagini dei due. I due si sono anche scattati una foto per l’azienda della donna, la Conscious Community Global per Linkedin. Parlando un attimo dell’ex moglie, che è Tori Spelling, lei ha dovuto fare i conti anche con problematiche di salute ed economiche ed è finita pure ad abitare in un camper insieme ai 5 figli. Ma ora lui ha voltato definitivamente pagina.

A legarsi sentimentalmente è Dean McDermott, 56 anni, che si è fidanzato con Lily Calo. Il bacio è avvenuto all’aeroporto di Los Angeles, negli Usa, e poi i due sono saliti insieme a bordo di un’automobile. Lei lavora quindi in questa impresa e ha fatto battere forte il cuore all’attore. Originario del Canada, ha preso parte ad importanti film cinematografici del calibro di A scuola di ballo, Il mio campione, My Animal, Sola nella trappola e Against the Ropes.

Spelling e McDermott si sono detti addio dopo ben 18 anni di nozze lo scorso mese di giugno e lo hanno fatto con questo annuncio: “È con grande tristezza e il cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 bambini fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di separarci e iniziare un viaggio tutto nostro”. E ora lui ha ritrovato l’amore.