Bellissimo annuncio dell’attore Erasmo Genzini, che è diventato papà per la prima volta. Aveva informato tutti i suoi fan dell’arrivo di un figlio lo scorso mese di giugno e ora i 9 mesi della sua compagna sono volti al termine. Ed entrambi hanno voluto scrivere delle parole bellissime, oltre a corredare le stesse da foto post-parto. Finalmente sono diventati genitori e non riescono ancora a realizzare perfettamente cosa sia successo, con una gioia incontenibile che li sta travolgendo ora dopo ora.

Meravigliosa notizia per Erasmo Genzini e la sua partner, con lui diventato papà e lei mamma per la prima volta in assoluto. In estate l’attore aveva detto: “”Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”. Originale e molto interessante il nome scelto dalla coppia, prima di accogliere nella loro famiglia il bebè. Avevano già fatto sapere come lo avrebbero chiamato, ma ora c’è stata la conferma definitiva da parte dei due neo genitori.

Erasmo Genzini è papà per la prima volta: nato il figlio Espedito

Erasmo Genzini è al settimo cielo per essere diventato papà e le loro parole dopo la nascita del piccolo sono state affidate ad una Instagram story della sua amata Federica Esposito: “Ciao a tutti. Noi stiamo bene! Io un po’ meno perché in fase di ripresa…Sono stati giorni incredibili, impegnativi e tanto intensi…Sto scoprendo giorno dopo giorno la forza di una madre cosa ti spinge a fare. Espedito è indescrivibile! Piò lo guardo e più mi innamoro. Non so come abbia fatto a vivere finora senza di lui”.

Poi la neo mamma ha concluso: “Vi siamo infinitamente grati per tutto l’amore che ci state inviando! Grazie a tutti per gli auguri, ci sentiamo presto”. Erasmo Genzini, che ha 31 anni, ha avuto la sua prima esperienza televisiva nella serie Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Nel 2021 è stato protagonista nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci. Nello stesso anno ha recitato in Buongiorno, mamma! e quest’anno c’è stato l’esordio a teatro con Mine vaganti di Ferzan Ozpetek.

Il sito Libero ha anche aggiunto che Federica Esposito l’ha conosciuta parecchi anni fa. L’anno scorso hanno preso la decisione di andare a convivere, infatti hanno acquistato una loro abitazione personale, e poi hanno deciso di allargare la sua famiglia. E ora è nato il figlio Espedito.