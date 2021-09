“La coppia è scoppiata”. L’attore ha rotto con la sua fidanzata dopo due anni di grande amore

La notizia inaspettata è purtroppo diventata realtà. Il famoso attore non è più fidanzato, stando alle ultime notizie circolate sul suo conto. In tanti lo ricordano e apprezzano per un suo ruolo in particolare. I due avevano fatto impazzire i loro fan solamente dodici mesi fa, quando si erano concessi una splendida vacanza italiana sulla costiera amalfitana. Positano e Capri erano state visitate dai due piccioncini, che parevano una coppia indissolubile. Invece a quanto sembra non è affatto così.

L’attore e l’influencer avevano iniziato la loro relazione sentimentale nel 2019, quindi due anni fa. Ora la coppia non c’è più, anche se i diretti interessati hanno preferito non commentare le voci. Non risultano dichiarazioni ufficiali da parte loro, ma la fonte della notizia è assolutamente attendibile e difficilmente ci potrà essere una smentita totale. Eppure i due vip sono sempre stati molto attivi sui rispettivi social network, ma stavolta hanno deciso di prendere la decisione di restare in silenzio.

Stiamo parlando di uno dei grandi protagonisti della serie televisiva di successo, ‘Gossip Girl’. Sì, è proprio Chuck, ovvero l’attore Ed Westwick ad aver rotto con la sua partner Tamara Francesconi. L’indiscrezione bomba è stata lanciata in esclusiva dal ‘Daily Mail’ e si è in attesa di conferme ufficiali. Secondo quanto emerso finora, ad aver deciso di stoppare per sempre la storia d’amore sarebbe stata la ragazza, che ha 25 anni. Ed Westwick ha ugualmente preso parte ai ‘GQ Men Of The Year Awards’.





La love story tra Ed Westwick e Tamara Francesconi era dunque stata avviata nell’ottobre del 2019 ed era cominciata in modo insolito. La giovane aveva voluto contattarlo tramite direct di Instagram e lui aveva subito provato interesse nei suoi confronti, a tal punto da chiederle un appuntamento. Da lì in poi non si sono lasciati nemmeno per un minuto, almeno fino ad ora. Non sono stati svelati i motivi che avrebbero spinto lei a separarsi da Ed Westwick, ma chissà se non verranno fuori a breve.

Ed Westwick, classe 1987, è cresciuto a Stevenage, in Inghilterra, ed è anche un cantante. Infatti, ha fondato la band indie rock ‘The Filthy Youth’. Nel 2017 è stato accusato di stupro da Kristina Cohen e Aurelie Wynn e di violenza sessuale da Rachel Eck. L’anno successivo è stato riferito che non avrebbe subito alcun processo penale. In tv ultima esperienza nel 2017 nella serie ‘White Gold’.