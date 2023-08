Annuncio ufficiale del giovanissimo e promettente attore, che ha deciso di fare coming out. Anzi, per raccontare meglio la notizia, ha praticamente ridetto ciò che già aveva anticipato tempo fa, ma poi aveva rimosso tutto sui social perché ancora spaventato dal rendere pubblico il suo orientamento sessuale. Ora è diventato una celebrità e quindi ha finalmente trovato il coraggio di dire definitivamente la verità, presumibilmente prendendo spunto anche da un suo collega.

Anche l’altro protagonista della serie, in cui è presente questo attore che ora ha fatto coming out, ha rivelato nove mesi fa di essere interessato alle persone dello stesso sesso. Infatti, ha dichiarato: “Ci mettono pressione per fare coming out e magari uno non è pronto. Per quanto riguarda me sono assolutamente a mio agio con chi sono e so il mio orientamento. Però allo stesso tempo non sento il bisogno di urlarlo”. Ora è toccato al collega.

Leggi anche: “Sì, sono gay”. Coming out dal volto di Canale 5, oggi fidanzato: “Accettarlo non è stato facile”





L’attore della nota serie tv fa coming out: “Sono apertamente gay”

L’attore che ha fatto coming out è Joe Locke, che ha seguito l’esempio del collega di una famosa serie tv, Kit Connor. Il primo ha quindi affermato nel corso di un’intervista rilasciata a Teen Vogue: “La gente lo ha dedotto e scritto e io non ho mai corretto nessuno perché non ne sentivo il bisogno. Ma non ho mai dichiarato specificamente la mia sessualità. Sono apertamente gay da quando avevo, tipo, 12 anni“, ha ammesso.

Poi Locke ha aggiunto: “Lo avevo detto a mia mamma e poi lo avevo scritto su Instagram. Poi mi sono reso conto di non essere pronto e ho cancellato il post dicendo a tutti che il mio profilo era stato hackerato. Così sono tornato a reprimermi per altri tre anni. Quando dopo l’ho detto ai miei amici loro mi hanno risposto: ‘Sì, ce lo avevi già detto tre anni fa’”. Quindi, ha finalmente rotto il silenzio fugando anche i residui dubbi dei suoi fan.

Joe Locke, 19 anni, è originario dell’isola di Man, ovvero la zona localizzata tra l’Irlanda e la Gran Bretagna. Lui è diventato famoso grazie alla serie tv Heartstopper, iniziata l’anno scorso, in cui interpreta il personaggio di Charlie Spring. Anche nella serie è gay e ora ha confessato di esserlo anche nella vita reale.