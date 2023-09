Stupro, violenza sessuale e abuso emotivo per un periodo di sette anni, quando era al culmine della sua fama, ovvero tra il 2006 e il 2013. Queste le pesanti accuse arrivate all’indirizzo dell’attore, comico ed ex marito di una delle cantanti più famose a livello internazionale. Cinque presunte vittime, quattro delle quali anonime, sono state intervistate nel documentario di Dispatches andato in onda sabato sera.

Si tratta di un’indagine congiunta del Sunday Times, del Times e di Channel 4 Dispatches. Secondo il rapporto del giornale, una delle donne ha affermato che l’attore aveva iniziato una relazione con lei quando lui aveva 31 anni e lei era ancora una studentessa di 16 anni. Secondo quanto riferito, lei si riferiva a lei come “la bambina” durante una presunta relazione emotivamente molto violenta, almeno così ha raccontato la vittima, e di controllo durata tre mesi.

Russell Brand, l’attore accusato di stupro da 5 donne

Il protagonista dell’inchiesta è l‘attore Russell Brand. Il 48enne, ex marito della star Katy Perry, è stato infatti accusato di stupro, molestie sessuali e violenze psicologiche da diverse donne. Quattro donne hanno accusato l’attore di violenza sessuale mentre era all’apice della sua carriera come presentatore di BBC Radio 2 e Channel 4 e come attore.

Nell’inchiesta tanti dettagli sulle presunte violenze. Presunte perché non c’è stato ancora alcun processo e nessuna condanna. Una donna ha accusa Brand di averla violentata nella sua casa di Los Angeles, mentre la sedicenne ha sostenuto di essere stata aggredita sessualmente diverse volte durante la relazione durata tre mesi. Sposato dal 2017 con Laura Gallagher, dalla quale ha avuto due figli, Russell Brand è in tournée nel Regno Unito con il suo spettacolo ‘Russell Brand Bipolarisation’ e in passato è finito spesso sui giornali per le sue scappatelle e per la dipendenza da alcol ed eroina.

Tra le accuse anche quella di donna che ha detto di averlo incontrato a un after party per il suo chatshow Brand X. La vittima ha spiegato di non aver denunciato il presunto stupro alla polizia perché spaventata dalla fama dell’attore. La ragazza all’epoca 16enne ha detto di avergli dato un pugno allo stomaco perché durante un rapporto orale ha rischiato di soffocare. Nel suo canale YouTube, seguito con oltre 6 milioni di abbonati e dal quale guadagnerebbe la bellezza di un milione di sterline all’anno, ha spesso parlato anche delle sue teorie complottiste, anti-vaccino o sulla guerra in Ucraina.