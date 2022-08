Attilio Fontana in ospedale. “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Dopo le esperienze televisive, da “Tale e Quale” a “Pequenos Gigantes”, e teatrali, con “Vacanze Romane” con Serena Autieri, l’attore e cantante è stato protagonista di due spettacoli teatrali.

Uno di questi, per la prima volta, con Clizia Fornasier, suo grande amore e madre dei loro due figli. Poi lo stop forzato, con annuncio in cui il cantante si mostra in lacrime da un letto di ospedale, con il camice e la cuffia sterile. Lo stop forzato è per motivi di salute, ma l’artista non ha spiegato i dettagli.





Attilio Fontana in ospedale: la foto in lacrime

Attilio Fontana ha fatto l’annuncio prendendo in prestito versi del suo brano Tangolento, infatti, l’ex membro dei Ragazzi Italiani fa sapere di essere in ospedale, con tanto di cuffietta e camice da intervento. “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via” scrive il cantante, senza dare – per ora – dettagli in più sul motivo che lo ha portato sul letto d’ospedale.

Attilio Fontana è in ospedale e intanto i follower commentano con affetto e vicinanza e gli infondono coraggio. Nato a Roma il 15 febbraio 1974, Attilio Fontana ha ereditato dai genitori la passione per la musica. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene comunque come attore di fotoromanzi. Sono gli anni ’90 e lui entra a far parte del gruppo musicale Ragazzi italiani, che poi lascia per iniziare la carriera di solista e cantautore. Intanto, però, vi affianca l’attività di attore.

Attilio Fontana in ospedale – L’attore ha avuto una lunga relazione con la cantante Ilaria Porceddu. Nel 2013, ha conosciuto Clizia Fornasier durante Tale e quale show e dopo aver messo fine alle rispettive relazioni – anche l’attrice era fidanzata – si sono fidanzati e hanno avuto due figli maschi, Blu, nato nel 2016 e Mercuzio, nato nel 2019.

