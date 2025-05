Dopo settimane di voci, sospetti e immagini rubate, è arrivata la conferma che tutti aspettavano: Giulia De Lellis è incinta. L’influencer romana, diventata celebre grazie a Uomini e Donne e ormai presenza costante nel mondo dello spettacolo e dei social, ha finalmente ufficializzato la notizia della sua gravidanza. Una rivelazione che arriva dopo giorni intensi, segnati da pettegolezzi crescenti e da una foto pubblicata dal settimanale Chi, nella quale Giulia mostrava un pancino inequivocabile. L’immagine, diffusa a macchia d’olio sulle piattaforme digitali, aveva scatenato l’entusiasmo dei fan, ma anche la frustrazione della diretta interessata.

Infatti, poche ore dopo la pubblicazione degli scatti, era stata la stessa De Lellis a intervenire tramite le sue storie su Instagram, mostrando chiaramente il suo disappunto per non essere riuscita a condividere la notizia in prima persona. “Ci tenevo a dirlo io”, aveva scritto, lasciando trasparire un certo nervosismo. Ma oggi, con grande emozione, ha deciso di prendere in mano la situazione e raccontare tutto direttamente ai suoi milioni di follower, attraverso una serie di immagini e video che immortalano la sua gioia più grande.

Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una figlia: il nome scelto

In un clima di felicità palpabile, Giulia ha non solo confermato la gravidanza, ma ha anche svelato il sesso del bebè: sarà una bambina. L’annuncio è arrivato con dolcezza, accompagnato da una dedica tenera al compagno Tony Effe, il rapper e membro della Dark Polo Gang con cui ha costruito una relazione solida lontano dai riflettori più invasivi. “Le tue ragazze”, ha scritto Giulia, lasciando intendere come la loro famiglia stia per allargarsi proprio all’insegna dell’amore e della complicità.

Ma il colpo di scena è arrivato quando, quasi a voler completare un quadro già ricco di emozioni, è stato lo stesso Tony Effe a svelare il nome della futura figlia. La bambina si chiamerà Priscilla che ha immediatamente colpito l’immaginazione dei fan della coppia. La scelta, secondo quanto trapelato, avrebbe un significato speciale per entrambi, legato a un momento importante della loro storia d’amore.

Con questa notizia, Giulia De Lellis non solo mette a tacere le indiscrezioni delle ultime settimane, ma riconquista anche la scena mediatica a modo suo, trasformando un episodio scomodo in una celebrazione pubblica del suo momento più felice. In un panorama dove spesso le notizie personali vengono strappate più che condivise, la sua è una lezione di stile e autenticità. E ora, per Giulia e Tony, comincia davvero una nuova avventura.