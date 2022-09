“All’improvviso tutto è cambiato”. Mamma per la prima volta: è nata la prima figlia della vip

Ashley Greene è diventata mamma per la prima volta! “Ti amo più di quanto abbia mai amato qualsiasi cosa. Non vedo l’ora di vedere condividere la tua luce, la tua passione e il tuo amore per il nostro bambino”, aveva scritto a corredo degli scatti che annunciavano la gravidanza.

Annuncio che era arrivato a marzo, con tre foto insieme al compagno, Paul Khoury, seguito da quello di poco tempo fa (ad agosto scorso, ndr) sul sesso del bebè: una femminuccia. L’attrice lo ha fatto in esclusiva a People e poi su Instagram, dove prima di condividere le foto del party in rosa ha scritto: “It’s a Girl!”.





Ashley Greene mamma per la prima volta: nata la figlia

In questi mesi l’attrice che ha interpretato Alice Cullen in Twilight ha pubblicato diversi scatti della sua prima gravidanza, con il pancino che di settimana in settimana si faceva sempre più grande. Poi, sempre su Instagram, ha svelato il fiocco rosa con le immagini della festa.

Ora il fiocco rosa è stato finalmente appeso alla porta di casa: Ashley Greene è diventata mamma per la prima volta di una femminuccia. Lo ha fatto sapere ai suoi tantissimi follower condividendo uno scatto in cui si intravede la mano minuscola della sua bambina, avvolta in una copertina rossa.

“All’improvviso tutto è cambiato. In un solo istante sei venuta al mondo e tutto il resto è svanito. Nient’altro contava. L’amore in cui siamo inghiottiti non può essere spiegato, solo sentito nel più profondo dei modi. Benvenuta nel nostro mondo”, la didascalia del post della neo mamma Ashley Greene, che ha poi ricevuto tantissimi messaggi di auguri.