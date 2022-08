“Aspettiamo una bambina!”. Il primo fiocco è rosa per l’attrice

Incinta, svela il sesso del suo bebè: Ashley Greene ha dato il lieto annuncio della gravidanza a marzo scorso, ma solo da poco ha deciso di rivelare se è in arrivo un fiocco celeste o un fiocco orsa. Lo ha fatto in esclusiva a People e poi su Instagram, dove prima di condividere le foto del party in rosa ha scritto: “It’s a Girl!”.

L’attrice che ha anche recitato in Twilight diventerà presto mamma di una bambina. Ashley Greene e il marito Paul Khoury erano “al settimo cielo” quando hanno saputo del bebè in arrivo, aveva spifferato un amico della coppia. Coppia che si è giurata amore eterno in California, a San Jose, con 120 invitati tra cui molti attori.





Ashley Greene svela il sesso del bebè: aspetta una bambina

Ashley Greene si è sposata con Paul Khoury nel 2018. La proposta di matrimonio arrivò durante una vacanza in Australia e Nuova Zelanda. “Il momento più bello che avrei mai potuto sperare di vivere”, disse l’attrice che ha interpretato Alice Cullen in Twilight, quando portava un caschetto dal colore acceso e un trucco adatto al vampiro.

“Ti amo come non ho mai amato nient’altro – scriveva invece a marzo Ashley Greene al marito sotto la foto in cui stringeva l’ecografia – e in qualche modo il mio cuore sta per espandere il mio amore per te ancora di più. Non vedo l’ora di condividere la tua luce, il tuo amore e la tua passione con nostro figlio”.

In questi mesi ha poi pubblicato diversi scatti della sua prima gravidanza, con il pancino che di settimana in settimana si fai sempre più grande. Poi, nelle ultime ore, una serie di scatti in cui ha mostrato la realizzazione della festa organizzata, ha svelato il sesso del bebè. Come detto, Ashley Greene diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia.

