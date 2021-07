“Un altro in arrivo!”. La vip mamma bis, pancione in mostra e gioia alle stelle. L’annuncio a sorpresa

Che gioia! Ashley Graham, la modella curvy più famosa al mondo, ha appena condiviso la sua felicità su Instagram. È di nuovo incinta. Esattamente come per la nascita del primogenito ancora una volta Ashley ha fatto sapere di aspettare un bambino sui social. Erano le ore 18 del 18 gennaio 2020 quando la modella che ha fatto della ‘body positivity’ il suo cavallo di battaglia è diventata mamma per la prima volta.

“Sabato alle ore 18 la nostra vita è cambiata in meglio. Grazie per tutto l’amore e il supporto che ci avete donato durante questo periodo incredibile”. E siccome il piccolo ha cambiato in meglio le vite di Ashey Graham e del marito e regista Justin Ervin sposato nel 2010, perché non provarci di nuovo? Così per Isaac Menelik Giovanni Ervin ecco che presto arriverà un fratellino o una sorellina.

È stata la stessa Ashley Graham a condividere su Instagram una foto di lei, seminuda e avvolta soltanto da una camicia. Così ha deciso di mostrare a tutti il suo pancione. E nel post ha voluto raccontare cosa è successo in questo ultimo anno di vita così ricco di novità: “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. sto solo iniziando a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi”. E ha taggato il marito Justin Ervin.





Nonostante sia particolarmente attiva su Instagram, dove conta oltre 13 milioni di follower e ha postato oltre 3400 post, Ashley Graham non aveva fatto trapelare nulla della sua gravidanza. Almeno fino a questo momento. E la gravidanza, come si vede bene dalla foto, è piuttosto avanzata. Probabilmente entro la fine dell’anno il secondogenito della modella e del produttore e film maker Justin Ervin, vedrà la luce.

D’altra parte Ashley Graham non aveva mai fatto mistero di volere un secondo figlio. Secondo figlio che arriverà presto, considerando che il piccolo Isaac è nato a gennaio 2020. Da sempre paladina della body positivity Ashley ha mostrato con orgoglio e serenità le sue forme trasformarsi quando era in attesa del primogenito. E adesso fa lo stesso. Il suo messaggio potente arriverà a tutte le donne contribuendo a fare in modo che tutte accettino il proprio corpo.