“Il mio cuore e la mia pancia sono colmi”. La vip mamma bis in tempi record. In arrivo un altro ‘baby’

Una vita dedicata alla lotta al body shaming. E contro l’odiosa pratica di deridere e offendere le persone per i loro ‘difetti’ fisici o per delle forme ritenuta non standard la star Ashley Graham non si è certo risparmiata. Anzi, la modella extra large, orgoglio delle donne con qualche taglia in più, ama provocare. Lo ha spesso fatto mostrando tutte le sue forme, senza nascondere quelli che qualcuno considera dei difetti o punti deboli.

E lo fa ancor di più adesso che è in dolce attesa. Ashley è sposata dal 2010 con il direttore della fotografia Justin Ervin dal quale ha avuto un figlio, Isaac Menelik Giovanni Ervin. La top model, rispondendo alla domanda su quale fosse il segreto per un matrimonio felice, ha risposto: “Devi fare sesso tutto il tempo. Anche se non ne hai voglia, fai sesso. Ho scoperto che quando non facciamo sesso diventiamo scontrosi, quindi per noi è come “oh, facciamolo”, e poi torniamo subito di buon umore”.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove conta quasi 14 milioni di follower, Ashley Graham ha condiviso alcune foto che non mancheranno di sorprendere. In una la modella appare con uno striminzito completino lingerie bianco. Ai piedi ecco spuntare delle improbabili e spiritose ciabatte arancioni e in testa un bel cappello che le copre quasi interamente il viso. In altre foto Ashley è in bikini col figlio mentre si rilassa sul bagnasciuga.





Col tempo Ashley Graham è riuscita a conquistare l’ammirazione di molte donne e non solo. Non ha paura di mostrare le sue ‘imperfezioni’ e fotografa spesso la sua cellulite o le sue smagliature. Una donna, sembra questo il suo messaggio, è molto più della sua cellulite. Non a caso nel post scrive scherzando: “Polpette e baby e pance e sedere”.

La trentatreenne ha condiviso anche una foto in bikini dove svela il suo stato d’animo: “Il mio cuore e la mia pancia sono colmi (di gioia)”. Ashley Graham e Justin Ervin regaleranno presto un fratellino al piccolo Isaac, nato nel gennaio 2020. D’altra parte la stessa modella lo aveva detto chiaramente: “Se potessi rimarrei incinta ieri, ho imparato ad amare in un modo che mai avrei creduto, mai. La gente te lo dice, cerca di spiegarti, ma non capisci l’amore finché non hai un figlio tuo”.