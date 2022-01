La super vip di nuovo mamma: dopo il primo figlio maschio, sono nati i due gemellini. Il doppio fiocco azzurro è stata attaccato lo scorso 7 gennaio 2022 e poco fa è arrivato il lieto annuncio su Instagram, dopo le ultime foto del pancione che continuava a crescere. Del resto sin dall’inizio ha condiviso tutti i momenti più belli della sua gravidanza, senza nascondere le sue forme che sono cambiate radicalmente nel corso dei mesi.

“Justin e io siamo così entusiasti di condividere che i nostri bambini sono qui – si legge tra le Storie di Ashley Graham – Sono nati questa mattina presto a casa, sono felici e in salute. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendermi e stare con mio marito e i miei tre bambini, ma non vedo l’ora di condividere tutto con voi. Con amore, AG”.

Ashley Graham mamma: sono nati i gemelli

Pochi giorni prima Ashley Graham aveva immortalato il pancione alla quarantesima settimana indossando solo un maglione verde, sollevato per mettere in evidenza la gioia più grande che finalmente ora è arrivata. La super modella è da anni un’icona del body positivity e durante la dolce attesa dei gemelli ha dimostrato ancora una volta che mostrare il proprio corpo è bello.





Ashley Graham e Justin Ervin, già genitori del piccolo Isaac, hanno annunciato l’arrivo dei bambini, nati in casa come una volta, a settembre scorso. La notizia di essere in attesa di non uno ma di due bebè non l’ha spaventata, anzi: “Cosa? Avremo tre maschietti in casa? Non ci credo, è meraviglioso”, aveva detto sempre sui social.

La super modella, che ha iniziato questo 2022 con questa doppia gioia enorme, aveva già parlato del suo rapporto con la maternità: “Ho imparato ad amare in un modo che mai avrei creduto, mai. La gente te lo dice, cerca di spiegarti, ma non puoi capirlo finché non hai un figlio tuo”. E sulle forme che cambiano Ashley Graham ha sempre trovato l’appoggio del suo Justin: “Mi ha detto che le mie smagliature sulla pancia assomigliano all’albero della vita”.