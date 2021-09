Si chiama Ashley Graham ed è una modella di Lincoln, Nebraska (Usa). È considerata una delle donne più belle del pianeta col suo fisico definito ‘curvy’ ovvero non convenzionale al mondo della moda. Negli ultimi anni sempre più modelle ‘curvy’ infatti hanno preso il posto delle colleghe più magre e fra di loro spicca senza dubbio una vera e propria celebrità come Ashley Graham. La diva è già mamma di Isaac, ma solo ultimamente ha scoperto di essere incinta ancora una volta.

Aveva annunciato la seconda gravidanza a luglio postando il primo pancione, ora ha pubblicato il video dell’appuntamento dal medico per l’ecografia e la scoperta di portare in grembo non uno ma due bambini. “Avremo tre maschi” ha ripetuto al marito Justin Ervin incredulo. Ashley, 33 anni, sarà mamma tris e in un video pubblicato sui social ha mostrato prima il momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa e poi la visita medica che le ha fatto scoprire di avere due bimbi in grembo. “Dici sul serio? Avremo tre maschi?” ripete la modella con una risata mentre Ervin aggiunge incredulo: “Mi stai prendendo in giro!”.

La Graham ed Ervin hanno già un figlio Isaac Menelik nato nel gennaio del 2020. “Non credo che ancora abbia capito il concetto di fratello maggiore – aveva detto di recente Ashley – Sa che c’è un bambino nella pancia”. Per Ashley Graham si tratta di un momento davvero magico della sua vita.





Così come successo quando era incinta del primogenito Isaac sta documentato la gravidanza sui social, non esitando a parlare dei “lati oscuri” di quest’esperienza meravigliosa, dal corpo in continuo cambiamento alle smagliature sempre più evidenti. Nonostante sia tornata al lavoro di modella dopo la prima dolce attesa, la verità è che ancora oggi non ha “smaltito” tutti i suoi effetti, soprattutto quando si parla di capelli: ecco cosa sta accadendo alla chioma della curvy.

Prima di annunciare di essere incinta per la seconda volta, Ashley Graham aveva parlato della sua chioma post-parto: complice i drastici cambiamenti ormonali legati alla fine della gravidanza e all’allattamento, si è ritrovata a perdere moltissimi capelli. Oggi, però, ha rivelato un dettaglio insolito: i capelli stanno ricrescendo ma sono grigi. Sempre bellissima!