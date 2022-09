“Discorso chiuso”. Ascanio Pacelli, nuova vita per l’ex GF: la notizia che cambia tutto

Svolta improvvisa per Ascanio Pacelli. L’ex concorrente del Grande Fratello è pronto per una nuova vita e a svelare tutto è stato il diretto interessato in un’intervista. In particolare, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a SuperGuidaTv e qui si è soffermato su ciò che la vita gli sta riservando. Una vera e propria sterzata decisa alla sua carriera professionale. Ma da parte sua non potevano che essere toccati anche temi inerenti i reality show e in particolare la Casa più spiata d’Italia.

Ascanio Pacelli sta per avere una nuova vita, la quale si augura sia ricca di soddisfazioni. A domanda specifica sul Grande Fratello, ha ammesso senza ombra di dubbio: "Oggi non parteciperei più. Quello che mi ha dato quell'edizione del reality è qualcosa di irripetibile. Nella Casa ho conosciuto la donna che è diventata mia moglie. Ho vissuto quell'esperienza senza avere alcuna aspettativa. Quelli che oggi partecipano ai reality hanno invece delle aspettative ma non pensano che devono guadagnarsi tutto sul campo".





Ascanio Pacelli, nuova vita: ora è un attore

Prima di annunciarvi cosa è diventato Ascanio Pacelli e a cosa ci riferiamo con la sua nuova vita, l’ex gieffino ha aggiunto a SuperGuidaTv a proposito del reality di Canale 5: “Prima al Grande Fratello non avevamo contatti con l’esterno ma sentivamo solo la voce di Barbara D’Urso dallo studio. Ora invece tendono a voler creare delle dinamiche d’attrito. A casa nostra viviamo già in un reality. Quello che avete visto nella casa del Grande Fratello è rimasto intatto. Non parteciperei però ad un altro reality con Katia perché non ho la smania di dover stare in televisione”.

Dunque, l’enorme novità nella vita di Ascanio Pacelli riguarda il suo esordio come attore al cinema. Nei giorni scorsi, in compagnia dell’amatissima moglie Katia Pedrotti, è stato protagonista sul red carpet del Festival di Venezia perché è uno degli interpreti della pellicola Il tempo è ancora nostro. Scendendo nei dettagli, il nome del suo personaggio è Tancredi, come il nome del figlio. Quest’ultimo comunque sarà anche lui nel film nel ruolo di Tancredi da bambino. Il personaggio che farà Ascanio è un giovane che ama il golf, proprio come lui nella vita reale.

Ascanio Pacelli, classe 1973, si è sposato con Katia Pedrotti nel 2005 e da lei ha avuto due figli. La primogenita Matilda è nata nel 2007, il secondo figlio Tancredi nel 2013. Ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello nel 2004 e successivamente ha anche avuto esperienze come conduttore radiofonico. Ora, la svolta con l’approdo al cinema.

