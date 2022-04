La scorsa settimana era finito al centro delle cronache rosa per aver tradito da fidanzata, incinta del loro primo figlio. Una bomba gossip lanciata dall’account @LOUIS_via_ROMA, influencer con circa 20mila follower, che su Twitter aveva scatenato il putiferio.

“I due sono separati. Lei ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradirla con la designer di scarpe Amina Muaddi”. E ancora: “Amina è stata responsabile della progettazione della linea di calzature Fenty”, aveva scritto. Secondo il fashion influencer, il cantante sarebbe stato sorpreso dalla compagna, una delle cantanti più influenti del panorama musicale internazionale, a flirtare con un’altra donna.





Asap Rocky, il fidanzato di Rihanna arrestato per una sparatoria

Dopo la clamorosa notizia, una fonte vicina a Rihanna e ad Asap Rocky ha categoricamente smentito e l’influencer Louis Pisano è intervenuto per fare le sue scuse alla coppia. “L’altra sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto. Non parlerò delle fonti, né darò la colpa agli altri perché alla fine ho preso io la decisione di scrivere quel tweet, premere invio e diffonderlo con il mio nome. Vorrei chiedere scusa ufficialmente a tutte le parti che ho tirato in ballo con le mie azioni e con il mio tweet”.

“Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per il male che ho potuto causare. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Lascerò per qualche tempo Twitter per capire come cominciare a usare meglio le mie piattaforme. Chiedo di nuovo scusa per questo dramma non necessario”, aveva scritto. Insomma, nessun tradimento e nessun addio per la coppia, che però adesso si trova davanti a un altro grosso problema.

Di ritorno dalle Barbados, paesi di origine di Rihanna, Asap Rocky è stato arrestato perché coinvolto in una sparatoria. Alcune fonti hanno rivelato a Tmz che il 6 novembre del 2021 Rocky avrebbe sparato tre o quattro volte all’indirizzo di una persona che sarebbe stata ferita a una mano. Il cantante è stato fermato in aeroporto mentre rientrava a casa insieme alla fidanzata incinta, la collega Rihanna.

