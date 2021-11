Durante le olimpiadi di Rio del 2016 è diventato una celebrità grazie al suo modo di intrattenere e fare sport. Ma soprattutto per l’energia che riusciva ad emanare. Parliamo di Arthur Nory, ginnasta che ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, nel 2016. Il giovane è tornato alla ribalta perché proprio in questi giorni ha fatto coming out presentando al mondo il suo compagno del quale è follemente innamorato. Il giovane si è affidato ai social per rendere partecipi tutti. E non l’ha fatto in un giorno qualsiasi, ma nel ‘loro’ anniversario.

“Buon anniversario alla persona che impazzisce con me- scrive Arthur Nory – la frase ‘in salute o in malattia, nella vittoria o nella sconfitta, nella gioia o nel dolore’ non si è mai adattata così tanto come al nostro rapporto. Ed eccoci tutti i giorni a camminare insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco. Sarò sempre tuo. Continua ad essere la persona splendida che sei, anche se sei scorpione (sempre bene dare la colpa al segno). Sempre noi insieme. Ti amo”.

Questo ha scritto Arthur Nory nel celebrare l’anniversario della coppia. Una didascalia messa a corredo di un grandioso video ricco di momenti romantici dei due ragazzi. Tra l’altro, oltre ad essere un atleta di livello mondiale, Arthur è anche il volto di Bench per il Brasile e prima d’ora non aveva mai confessato pubblicamente di essere omosessuale.





Arthur Nory è di origini giapponesi ed è divenuto una leggenda nel 2015, quando ha partecipato ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica, arrivando quarto alla sbarra orizzontale e piazzandosi dodicesimo nel ranking generale.

Nel 2019 ha vinto un oro alla sbarra ai mondiali di Stoccarda, per poi vincere 5 ori, un argento e 3 bronzi ai campionati sudamericani. Tornando al suo compagno, si tratta di João Otávio Tasso. Di quel poco che si sa è un analista di marketing dei media televisivi. I due stanno insieme almeno da un anno e le cose per loro sembrano andare alla grande. Il sorriso di Arthur Nory ne è la prova maestra.