“Arrestato”. Andrea Diprè finisce in manette. Amici nel panico: “Aiutateci”

Lo hanno arrestato in Germania: su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti penali. Andrea Diprè, l’ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi, è finito in manette appena ha varcato la frontiera tedesca. La notizia è stata fatta trapelare da una delle amiche di Andrea Diprè, Isabhell, influencer su Twitch e pornoattrice, che al portale Man On Wheels ha rivelato quanto accaduto: “È sparito da 3/4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato”.

Da alcuni giorni Andrea Diprè non si fa vedere sui social e questo ha insospettito gli amici. Isabhell ha fatto sapere che l’entourage dell’ex giornalista ed ex avvocato (è stato radiato da entrambi gli albi) – si sta muovendo per fornirgli assistenza legale in Germania: “Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso”.

Come scrive il sito de Il Giornale, al momento non si conoscono i motivi dell’arresto di Diprè. Le autorità tedesche non hanno reso note le accuse, ma sembra che avesse pendenze legali dal passato che avevano portato a una diffida delle autorità a tornare in Germania. L’uomo, classe 1974 oggi pornoattore e personaggio controverso sui social network, invece ha violato la restrizione, sembra, per motivi di lavoro, finendo così in manette.





Non è la prima volta che Andrea Diprè ha a che fare con le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca italiana in più di un’occasione. Dall’assunzione di droga sui social, ai video porno girati in luoghi pubblici (è stato condannato insieme a due ragazze di Pordenone per aver girato un video porno in un parco della provincia friulana), fino alla querela da parte di Benedetta Parodi per un video pubblicato sul web.

Una serie di problematiche che non lo hanno tenuto lontano dalle luci della ribalta. Diprè si è trasferito a Praga anni fa per concentrarsi sulla sua carriera nella pornografia. Tuttavia ha continuato a mantenere i contatti con l’Italia attraverso i social network, dove è punto di riferimento del trash. Anche nel nostro paese, però, l’uomo avrebbe alcune questioni giudiziarie in sospeso.