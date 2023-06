Arrestato il figlio di Cicciolina. È stata proprio lei a chiamare i carabinieri a casa: cosa è successo

Il figlio vip denunciato dalla famosa mamma, che ha chiamato i carabinieri a casa sua, e arrestato. Stando alle dichiarazioni della donna, il 30enne l’avrebbe minacciata usando una pistola elettrica, comunemente chiamata taser, per richiesta di soldi. Il fermo è stato convalidato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno 2023 dal giudice del tribunale di piazzale Clodio, al termine dell’udienza per direttissima, e accompagnato dalla misura cautelare di assoluto divieto di dimora nel Comune di Roma. I carabinieri, giunti nei pressi dell’abitazione del 30enne, accusato di detenzione di arma illegale, lo hanno trovato in un bar e durante la perquisizione hanno trovato il taser.

La notizia su Ludwig Koons, il figlio di Ilona Staller, meglio nota con il nome di Cicciolina, ha fatto presto il giro di siti e giornali. Di recente, per la precisione a gennaio scorso, madre e figlio erano stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’udienza che si è tenuta mercoledì, il ragazzo si è difeso affermando di non aver mai minacciato la madre: “È vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l’ho mai minacciata. È una cosa che non mi appartiene”.

Figlio vip denunciato dalla madre: ha chiamato i carabinieri

E sul taser ritrovato dai militari in casa, il figlio di Ilona Staller ha spiegato in aula: “Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale“. Il giudice però ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora a Roma. Ludwig Koons, riporta il sito Today, lo avrebbe ringraziato: “Grazie per l’opportunità”, queste le sue parole.

Come detto, a gennaio scorso i due si erano raccontati nello studio di Verissimo e in quell’occasione lui aveva chiesto la mano alla sua compagna Madalina, che era tra il pubblico e che gli ha detto sì. “È una ragazza speciale, mi ha fatto cambiare su molti aspetti. Non avrei mai fatto la proposta a nessun’altra, ci tengo tanto a lei”, aveva raccontato.

“Ludwig mi ha fatto innamorare con la sua gentilezza, è un ragazzo diverso dagli altri”, le parole della ragazza, 20 anni, per il fidanzato. E sulla futura suocera, Ilona Staller, ha detto che è “la persona più umile che conosca, una donna speciale, la amo tanto”.