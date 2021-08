Torna a farsi sentire e lo fa in modo molto rumoroso il volto di ‘Uomini e Donne’, Armando Incarnato. Lui è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in vista nel dating show di Maria De Filippi e spesso e volentieri è stato attaccato e rimproverato per i suoi atteggiamenti esagerati, che sono sfociati anche in insulti pesanti. Qualche ora fa si è invece sfogato sul suo profilo Instagram e ci è andato giù duramente. Lasciando tutti i suoi follower con una certa curiosità in merito.

In una recente intervista ha affermato sul programma: “In realtà non ho nessun bel ricordo delle dame che ho frequentato. Ho imparato a proteggermi. So cosa significa stare male per amore. Quasi tutte le dame che hanno chiuso con me si sono fatte risentire. È proprio quando mi hanno ricontattato che ho capito che per quelle persone non dovevo sprecare nemmeno un minuto del mio tempo. Sono sempre lo stesso fin dall’inizio: schietto, leale e sincero”. Ma veniamo ora a ciò che è successo il 13 agosto.

Armando Incarnato ha postato una sua immagine a petto nudo e ha scritto nella didascalia: “Ma il tuo ragazzo lo sa che è single? La pausa estiva si prende dal lavoro non dalla coppia. Ma dove viviamo? Senza parole, non aggiungo altro che è meglio. Dignità zero. Summer 2021”. E subito c’è chi ha commentato il suo post, anche se la maggioranza degli utenti si è concentrata soprattutto sul suo stato di forma, considerato impeccabile. I complimenti sul suo fisico sono infatti arrivati a decine.





Non è dato sapere a chi si riferisse Armando Incarnato, quindi questa donna alla quale era dedicato il suo messaggio social resta senza identità. Non sappiamo dunque nemmeno se si tratti di una persona nota al mondo dello spettacolo e della televisione o di una sua conoscenza privata. Comunque i suoi follower hanno commentato: “Sei davvero molto bello, uno spettacolo”, “Che tristezza davvero, come si fa a fidarsi al giorno d’oggi?”, “Dignità sotto le suola delle scarpe, buone vacanze a te”.

Armando Incarnato ha anche una forte passione per la recitazione. E infatti vanta una partecipazione come comparsa nella quarta stagione della serie Gomorra, ispirata dall’omonimo best seller nato dalla penna di Roberto Saviano. Su Instagram Armando Incarnato ha postato, giorni fa, quello che ha tutta l’aria di essere uno spoiler del suo prossimo lavoro. Ovvero uno scatto che lo ritrae nel set della prossima uscita.