Di recente Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono stati ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In occasione dell’intervista l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ammesso di vedere in Arianna la mamma dei suoi figli. “Senza di lei mi sento perso, sono profondamente innamorato”. Andrea Cerioli ha anche affermato che nei suoi progetti futuri, e in quelli della compagna, c’è la volontà di mettere su famiglia. Un figlio è un “coronamento” della relazione.

Poi Silvia Toffanin ha tirato fuori il tema della gelosia. In studio erano presenti anche Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi e tutti hanno guardato Andrea, ridendo. Cerioli ha sorriso a sua volta. “I primi mesetti sì, ora va molto meglio”, ha spiegato, aggiungendo che all’inizio della love story non aveva ancora tutta quella sicurezza che ha poi acquisito con il tempo. Sicurezza che gli ha anche permesso di tenere a bada la gelosia.

Nelle ultime ore Arianna Cirrincione ha pubblicato un triste post sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne piange la morte della nonna Olga alla quale ha dedicato dolci parole. Al suo fianco c’è come sempre Andrea, il quale sui social network mostra il suo sostegno condividendo il messaggio da lei pubblicato. I fan hanno fatto sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza alla coppia in questo momento delicato.





“Questo covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze…. Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli – scrive Arianna Cirrincione -. Sono stata così fortunata ad averti… e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me. Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua… Sei la stella più bella di tutte. Ciao nonna”. Fan e amici cercano di stare vicino alla ragazza.

Arianna Cirrincione ha pubblicato due foto che la ritraggono con sua nonna: in una le stringe la mano e nell’altra brindano felici. Natalia Paragoni, Teresa Langella, Ursula Bennardo hanno commentato il posto dell’ex corteggiatrice facendole le condoglianze. Anche Andrea Cerioli condivide il suo saluto: “Ciao Olga”, parole accompagnate da un cuore rosso.