Una delle vip più amate dal pubblico giovanile ha sorpreso tutti in queste ore, infatti ha confermato ufficialmente di essersi unita in matrimonio con l’amore della sua vita. C’erano state conferme già nei giorni scorsi da parte della portavoce della donna, ma adesso è stata proprio lei a rendersi protagonista di un bellissimo gesto. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini che la ritraggono in abito da sposa nel giorno delle sue nozze.

Stando a quanto si è saputo finora, il sì è avvenuto precisamente il 15 maggio scorso ma finora non c’erano state prove fattive di questo matrimonio. Poche ore fa ha iniziato a postare numerose immagini di quel giorno indimenticabile, che inevitabilmente ha cambiato in meglio la sua vita e quella del suo neo-marito. Dagli scatti si può evincere un amore straordinario tra i due, infatti le istantanee con il bacio hanno fatto emozionare praticamente tutti i suoi instancabili seguaci.

A sposarsi è stata la bellissima e bravissima cantante Ariana Grande, che ha fatto il grande passo insieme al coniuge Dalton Gomez. Quest’ultimo è un agente immobiliare originario degli Stati Uniti d’America e più precisamente della California. I due si sono fidanzati nel 2020 e un anno dopo hanno dunque deciso che era già arrivato il momento di convolare a nozze. Il matrimonio pare sia avvenuto nella villa della coppia, situata nella città di Montecito, nello stato della California.





Durante le nozze sono stati presenti circa venti invitati. Lei si è presentata con il classico vestito bianco e lui con uno smoking di colore nero. Sono apparsi molto eleganti, ma senza lasciar spazio allo sfarzo. Nemmeno a dirlo, quando hanno iniziato a vedere la pubblicazione delle immagini, i fan di Ariana Grande sono letteralmente esplosi di gioia. Non sono mancati ovviamente i tantissimi complimenti e gli auguri per il raggiungimento di un obiettivo molto romantico, atteso ormai da diverso tempo e che si è materializzato alcuni giorni fa.

Ariana Grande, classe 1993, ha vinto in carriera due Grammy Awards, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards e un Brit Award. Ha pubblicato in questi anni 6 album in studio e ha conquistato 19 top 10 hit. 6 di queste hanno anche raggiunto la prima posizione. Lei è celebre anche per il terribile attentato al suo concerto, avvenuto il 22 maggio 2017 a Manchester, che causò 22 morti e 500 feriti.