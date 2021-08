Matrimonio vip in quel di Marsala: venerdì 27 agosto 2021 il volto de Le Iene è convolato a nozze con la fidanzata, siciliana di professione legale. Tanti, tantissimi i colleghi e volti noti presenti alla cerimonia e poi alla festa. Assente Nicola Savino, che ha però omaggiato lo sposo con un video-messaggio non avendo potuto partecipare al suo giorno speciale.

Su Instagram è pieno di foto e video del matrimonio, anche perché per l’occasione a Marsala sono sbarcati Giulio Golia, Filippo Roma, Stefano Corti, Roberta Rei e altre personalità de Le Iene. Ad accompagnare Stefano Corti la fidanzata Bianca Atzei, famosa cantante di origini sarde che prima di legarsi al giornalista ha vissuto una love story con Max Biaggi e ha postato diversi momenti delle nozze.

Antonino Monteleone de Le Iene si è sposato

Molti dei video e degli scatti realizzati nel suo giorno speciale con Claudia Parrinello sono stati poi ripostati da Antonino Monteleone, sposo e reporter del programma tv Mediaset. I suoi ospiti hanno trascorso qualche giorno a Marsala, visitando il comune e concedendosi un pranzo in una trattoria di via Sibilla, per poi dedicarsi totalmente alle nozze degli amici.





Dopo la cerimonia, la festa. Che ha avuto luogo nella bellissima location di Villa Favorita e che ha visto alla consolle, oltre al dj Guglielmo Bonomo, anche lo storico volto della disco music e presentatore radiofonico Mario Fargetta. Giulio Golia ha condiviso un bello scatto di gruppo e scritto “Noi siamo pronti per il matrimonio di Antonino e Claudia. Che dite andiamo bene?”.

Bianca Atzei, nel corso del party, ha intonato le note del brano “Ora esisti solo tu” che portò al Festival di Sanremo in onda nel 2017. Accompagnata dalla band Yasmin Brother di Alessio Rais, Francesco Di Giovanni, Giuseppe Morfino, Mario Zingale e Giovanni Balistreri, si è poi avventurata in una jam in cui ha interpretato “A Natural Woman” di Aretha Franklin. Auguri agli sposi!