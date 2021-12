Ormai siamo in dirittura d’arrivo per la fine del 2021 e la gente si prepara a salutare quest’anno sicuramente ancora difficile, a causa della pandemia da coronavirus. E ora è tempo di pensare anche alla notte di San Silvestro e quindi al cenone di Capodanno. Ed ecco uscire fuori notizie molto interessanti sul menu proposto dallo chef Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi. Infatti, è stato ufficialmente svelato cosa si potrà mangiare e soprattutto il prezzo del menu, che non è ovviamente alla portata di tutti.

Innanzitutto, bisogna subito dire che sono ben undici le portate che verranno offerte a tutti i clienti. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti quello che si troveranno di fronte i fortunati, infatti il cibo scelto per salutare l’anno in corso è veramente squisito. Nonostante le attese fossero già alte prima della rivelazione del menu, ancora una volta Antonino Cannavacciuolo ha voluto stupire tutti ed ha superato ogni rosea aspettativa. Andiamo a conoscere insieme tutte le portate e il prezzo stabilito.

Partiamo dunque dai prelibati piatti, infatti coloro che sceglieranno Villa Crespi e quindi Antonino Cannavacciuolo potranno degustare tutto questo: stuzzichino dello chef; scampi di Sicilia alla pizzaiola e acqua di polpo; tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco; sedano rapa, aglio nero e frutto della passione; gnocchetti di baccalà, vongole, alghe marine; linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale; suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls. E non è tutto.





Poi Antonino Cannavacciuolo proporrà ai clienti di Villa Crespi anche zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura; pre dessert; dessert Villa Crespi e infine piccola pasticceria, babà e code di aragosta. Ma quanto bisognerà sborsare per prendere parte a questa serata indimenticabile? Come riferisce il sito ufficiale dell’hotel a cinque stelle localizzato ad Orta San Giulio, in provincia di Novara, il menu ha un prezzo fissato a 350 euro a persona, con bevande che non sono incluse in questo costo.

L’albergo di lusso ha comunque messo a punto un’offerta ancora più variegata. Infatti, per tre notti è possibile usufruire di un soggiorno con colazione in camera, una bottiglia di spumante, un massaggio da mezz’ora a persona e appunto il cenone di Capodanno pagando 1.348,50 euro ciascuno. Sicuramente saranno in molti a cercare di regalarsi questo sogno.