“Devo operarmi”. Antonello Venditti in ospedale, problemi di salute: “Cosa mi è successo”

Notizie non bellissime per il grande cantante italiano Antonello Venditti. L’artista romano ha deciso infatti di annunciare ai suoi fan di essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ha girato un video sul suo profilo Instagram, della durata di poco più di due minuti, in cui si è immortalato in ospedale. E attraverso questo filmato ha spiegato nei dettagli le motivazioni che renderanno necessaria questa operazione. E ha così spiegato perché non potrà recarsi allo stadio ‘Olimpico’.

Infatti, nella serata del 14 aprile la sua amata Roma sarà impegnata nel match di ritorno di Conference League con i norvegesi del Bodo/Glimt, ma Antonello Venditti non potrà garantire la sua presenza sugli spalti. Quindi, tiferà da lontano. Nella didascalia che accompagna il suo video, ha scritto: “Poi vi racconto…Stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò…con un occhio…di riguardo”. E poi ha specificato l’origine della sua problematica di cui soffre.





Antonello Venditti in ospedale per un intervento all’occhio

Dunque, Antonello Venditti è apparso con una cuffia e il classico camice che viene dato ai pazienti in ospedale e ha esordito, dicendo: “Insomma, avete capito no? Devo operarmi, è una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato. Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo ed è bella come decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, poi tra l’altro è una struttura pubblica”. E c’è un nome ben preciso per il suo problema oculare.

Antonello Venditti ha specificato che la sua problematica all’occhio si chiama pucker maculare e il sito ‘Gossip e Tv’ è entrato nei dettagli, rivelando cosa sia esattamente: “Si tratta di un’affezione dell’occhio dovuta a un’alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina. Quest’ultima di conseguenza subisce una contrazione che potrebbe pregiudicare le capacità visive”. Ed è stato costretto a intervenire per porre rimedio.

E i fan di Antonello Venditti hanno commentato: “Buona operazione Antonello”, “In bocca al lupo amore mio”, “Questa operazione deve essere un successo”, “Sei di buonumore, quindi andrà tutto bene”. E ancora: “Daje Antonello, siamo tutti con te”, “Antonello, non ci fare preoccupare”, “Ti auguriamo tutti una pronta e veloce guarigione”, “In bocca al lupo”.

