Rivelazioni inaspettate e davvero molto tristi quelle fatte da Antonella Mosetti. La showgirl ha deciso di aprirsi completamente in un’intervista, rilasciata al settimanale ‘Chi’ e si è lasciata andare ad una confessione davvero drammatica, riguardante la sua vita insieme ad Aldo Montano. Con l’attuale concorrente del ‘GF Vip 6’ ha vissuto delle esperienze traumatiche, che inevitabilmente le hanno segnato la vita. Anche se poi fortunatamente è riuscita ad andare avanti per la sua strada.

La donna ha comunque innanzitutto parlato di sé: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. Soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti”. Ma è quando si è soffermata sulla relazione sentimentale con il campione di scherma che sono uscite fuori cose spiacevoli.

Questo il racconto di Antonella Mosetti sul lungo periodo trascorso insieme al gieffino: “Siamo stati fidanzati per sette anni e la maggior parte del tempo l’abbiamo passata sotto lo stesso tetto. Non si può rinnegare ciò che abbiamo vissuto. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare e provai invano ad andargli incontro. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre né padre. So che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Lei è rigida sul lavoro anche grazie a lui”.





Ed ecco arrivare a ‘Chi’ le parole più dolorose di Antonella Mosetti: “Abbiamo perso due figli, il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles e io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza, non c’era più nulla da fare. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima”. E anche con l’ultimo partner è stata costretta ad abortire e in questo caso ha rischiato anche di perdere la vita.

Antonella Mosetti ha rivelato in conclusione di intervista. “Ho rischiato la setticemia, il periodo privato più buio della mia vita. Pensavo di morire, poi sono entrata nel tunnel della depressione. Ne sono uscita solo grazie ad Asia”. Dunque, vicende che l’hanno colpita profondamente nel suo cuore, ma finalmente si è messa tutto alle spalle e si gode ora un’esistenza serena e tranquilla.