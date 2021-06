“Una foto di te al mare?”. Ma lei ne pubblica una in piscina. Terribile gaffe e la vip è asfaltata

Bellissima, con un corpo da favola, mentre esce dalla piscina e mostra il suo fisico scultoreo. Peccato che la foto pubblicata dall’influenzar ed ex fidanzata ‘vip’ è una clamorosa gaffe che in poco tempo ha fatto il giro del web.

In passato è capitato che l’influencer abbia fatto scivoloni e gaffe e anche questa volta i suoi follower si sono accorti del clamoroso errore. Ma andiamo con ordine. Sul suo profilo Instagram, la bella Antonella ha inserito la funzione ‘Fammi una domanda’ e ha iniziato a rispondere a tantissime domande che le hanno posto o suoi follower. Tra richieste sulla sua vita privata e il lavoro, l’influencer ha risposto anche alla domanda “Foto di te al mare?”.

Alla domanda del curioso fan che voleva ammirarla in tutto il suo splendore al mare, Antonella Fiordelisidi, sbagliando clamorosamente, ha pubblicato una sua immagine in piscina, mentre si trova sulla scaletta e mostra il suo fisico perfetto. La clamorosa gaffe compita dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (i due hanno rotto da poco) non è passato inosservato agli utenti del web che l’hanno massacrata.





Chiofalo e Fiordelisi hanno raggiunto il capolinea. A confermarlo loro stessi, attraverso le pagine social ad aprile. Una distanza tra i due che già in molti avevano notato ma che solo dopo la sollecitazione da parte di un utente ha trovato conferma. Il fan ha chiesto ad Antonella in modo diretto: “Ti sei lasciata?” e l’ex tentatrice ha risposto: “Ma ragazzi penso che certe cose si capiscono e basta!”.

E la conferma era arrivata anche da parte di Chiofalo che proprio su Instagram scrive: “Ci siamo lasciati” e questa sarebbe la rottura definitiva: “L’amore è finito”, aggiungendo: “Quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza”, per poi chiosare: “Dopo il dolore iniziale della prima giornata. Senza di lei sto meglio, è così”. Il motivo? Qualcosa emerge dalle parole del capitolino. “Ho visto varie frecciatine contro di me. Non ho odio verso di lei. Le voglio un bene dell’anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico”.