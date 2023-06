Cosa succede tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Sono giornate difficili per le coppie del GF Vip. Prima Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno fatto sapere di essersi lasciati, salvo ritrovarsi poco dopo, poi anche i Donnalisi sono entrati in crisi. La spadaccina ha rivelato: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me, grazie”.

Poi l’ex gieffina ha aggiunto: “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo, cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra, che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui, quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto”. Adesso, però, sembra che sia cambiato tutto, di nuovo. L’ex gieffina, infatti, ha spiegato che c’è una grossa novità nel rapporto con Edoardo.

Antonella Fiordelisi spiega la novità con Edoardo

A quanto pare Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno superato la crisi. Dopo l’ammissione che stavano attraversando un “brutto momento“, i due sono tornati a interagire sotto alcuni tweet. Inoltre sono stati paparazzati insieme al loro amico Alberto De Pisis. Poi è stata la stessa Antonella Fiordelisi a intervenire per spiegare come stanno davvero le cose.

Ok, Antonella e Edoardo stanno di nuovo insieme. Ma c’è un però. La crisi effettivamente c’è stata. E oggi la modella di Salerno spiega: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”.

Un bel cambiamento considerando quanto entrambi siano soliti pubblicare i momenti di vita insieme e non solo sui social. In ogni caso qualche segnale della riappacificazione c’era stato anche ieri. L’influencer, tornando, in casa, era stata accolta dal cane di Edoardo, il labrador retriever Ghoan, che le aveva fatto molte feste. La stessa Fiordelisi aveva poi scritto: “Ecco cosa succede appena arrivo a casa“. E oggi è arrivata la conferma, ma basta storie su Instagram insieme. Ok, ma fino a quando?

