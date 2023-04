C’è qualcosa che non torna nel racconto amoroso tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ad accorgersene sono gli stessi fan dei Donnalisi che negli ultimi giorni stanno, anzi più precisamente da qualche ora, stanno facendo intendere che tra loro due potrebbe esserci aria di crisi. Ma come stanno davvero le cose tra Antonella ed Edoardo? Nessuno chiaramente lo sa con certezza se non i diretti interessati (o fino alla dichiarazione pubblica di uno dei due).

Tuttavia ci sono molte cose, dettagli diciamo, che non sono di certo passati inosservati agli occhi dei più attenti. Secondo alcuni fan della coppia infatti, ci sarebbero alcuni elementi che i due potrebbero essere in crisi nera. Tutto parte da una serie di racconti dell’ex schermitrice campana su Instagram. Tramite le stories infatti, Antonella Fiordelisi, ha postato una frase alquanto emblematica. “Non permettere a nessuno di amarti a metà… o tutto o niente“.

Leggi anche: “Quando il gatto non c’è…”. Antonella non c’è e Donnamaria se la spassa: finisce tutto online





Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, storia al capolinea?

Ora, partendo dal presupposto che ci sono tanti tipi di amore, quello che la giovane sta manifestando pubblicamente ai quattro venti (e da diversi giorni) è solo uno: quello con l’ex collega gieffino Edoardo Donnamaria. La loro storia è nata proprio tra quelle mura ed è continuata fuori. E adesso le cose come stanno?

Chiaramente questa frase decisamente ambigua di Antonella ha fatto scattare il panico tra le fila dell’esercito dei Donnalisi. Ma non è finita qua, perché gli stessi utenti sono convinti che ci sia anche qualche altra cosa sotto, visto che la bella vippona non nomina e non fa comparire il compagno e presunto tale da diverso tempo. Insomma, la domanda che tutti si fanno è: tra loro è finita?

Stavo vedendo un pó di video vecchi (che non avevo visto) e devo dire che..non è stato per nulla facile..a volte davvero mi sono sentita sola e gestire il tutto andando contro corrente è per pochi. Ora mi sento più forte. ✨ #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 18, 2023

Lo sapete con me non avete problemi.. ma riuscirò a far diventare Edoardo più social, parola della Doc. #donnalisi — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 20, 2023

Quindi la cosa non è assolutamente ufficiale, tuttavia secondo molti a brevissimo arriverà la comunicazione ufficiale, una sorta di nota congiunta. Poco dopo però Antonella Fiordelisi smentisce tutto e pubblica una storia e dice: “Raga era una frase generica che mi piaceva. Tranquille ahahah“. Allarme rientrato? Forse. Non tutti però sono convinti di quello che sta succedendo, l’assenza di Edoardo Donnamaria si fa sentire ed è preoccupante per molti utenti. Staremo a vedere.

Leggi anche: Antonella Fiordelisi, gli avvocati di mezzo. L’aveva detto al GF Vip e l’ha fatto