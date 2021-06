“Così sembri una po***star”. Antonella Elia, è bufera dopo il commento inviperito all’amica vip. E scoppia la polemica

Vera Gemma è stata una delle protagoniste dell’ultima Isola dei Famosi. La figlia di Giuliano Gemma, indimenticato attore e stuntman, ha visto aumentare notevolmente la sua popolarità e i suoi follower negli ultimi tempi. In molti hanno imparato a conoscere il suo temperamento, diciamo al peperoncino, il suo carattere e il suo modo di parlare sempre molto diretto. L’esperienza come naufraga non sarà sicuramente l’ultima.

E pazienza se il pubblico già si divide tra ‘pro e contro’ Vera Gemma. Lei ha le idee chiarissime: “Temptation Island? Parteciperei di certo, non escludo la possibilità di fare un altro reality, non mi pongo il problema di non essere più credibile come attrice e regista”. Come non bastasse la sua ‘genuinità’ a far discutere c’è anche la storia con Jeda, 28 anni più giovane di lei ma follemente innamorato e pronto ad accompagnarla anche nelle sue scelte professionali.

Recentemente a far discutere, però, è stata Antonella Elia. L’opinionista e showgirl è intervenuta sui social commentando una foto postata Vera Gemma e ha provocato un vero polverone. Ecco com’è andata. Vera ha pubblicato una foto in posa super provocante e con il ‘davanzale’ bene in mostra. Così Antonella Elia ha voluto far sapere il proprio punto di vista, disapprovando lo scatto. “Ma non è un po’ troppo?” ha chiesto sarcasticamente Antonella.





A fronte di numerosi ‘mi piace’ incassati, in tantissimi hanno trovato fuori luogo il commento di Antonella Elia alla fota di Vera Gemma. E anche Vera ha voluto rispondere: “Mah non saprei, non mi pongo il problema”. Ma Antonellona ha rilanciato: “Stai diventandomi una porn*star ma ti amo comunque e lo sai”. In tanti non hanno gradito, per così dire, il giudizio di Antonella. C’è chi dice: “Ma che problemi ha Antonella Elia con le donne” condividendo lo scambio di battute.

ma che problemi ha Antonella Elia con le donne pic.twitter.com/xHgAYgG1yN June 26, 2021

ma antonella elia non era la stessa del w le donne sempre e comunque? pic.twitter.com/siHFxl1QRs June 26, 2021

In realtà, fa notare qualcuno, Vera Gemma e Antonella Elia sono amiche da tempo. E forse nelle parole dell’opinionista non c’era alcuna malizia. “Noto che non hai capito niente…Deve essere lo scirocco…Antonella è amica di Vera da una vita e ha fatto solo una battuta scherzosa…Siete voi malevoli e maldicenti…ma fatevela una risata qualche volta…”. Insomma, dove sarà la verità?