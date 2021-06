Pare proprio che Antonella Elia non tornerà al GF Vip come opinionista. E nemmeno Pupo. Secondo quanto riporta Dagospia, per l’edizione numero 6 del reality show di Canale 5, ancora una volta affidato ad Alfonso Signorini che è già al lavoro sul cast, non sono stati riconfermati la showgirl e il cantante e le indiscrezioni sull’identità di chi potrebbe sostituirli in studio non mancano.

Pupo in effetti ha già dichiarato che non tornerà in veste di opinionista al GF Vip. Motivo? Ha scelto di dedicarsi alla musica e ai concerti che ha dovuto rimandare a causa della pandemia. I sostituti? Tra gli “indiziati” principali pare ci sia la bella Adriana Volpe, pronta a tornare in casa Mediaset dopo l’avventura su Tv8 con il programma ‘Ogni Mattina’.

Antonella Elia nella bufera per un video al mare

“Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome”, queste le rivelazioni Giuseppe Candela per Dagospia. Ma tornando ad Antonella Elia, in queste ore la ex stellina di Non è la Rai è finita nella bufera.





Come riporta Il Messaggero, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato un video in cui Antonella Elia lava piatti e pentole utilizzando il sapone a bordo di una barca per poi sciacquare le stoviglie direttamente in mare. “Vergogna – ha scritto la Marzano – e pure a chi dice che si può fare”. Il gesto della Elia ha fatto a dir poco infuriare il popolo del web.

#AntonellaElia ha commesso un gesto da incosciente. Lo sanno pure i bambini che non si può buttare la saponata a mare, perché è dannosa per l'ecosistema marino. Ma cosa le passa per la testa? Credevo fosse amica della natura e dell'ambiente June 21, 2021

“È da incosciente! Lo sanno pure i bambini che non si può buttare la saponata a mare, perché è dannosa per l’ecosistema marino. Ma cosa le passa per la testa? Credevo fosse amica della natura e dell’ambiente”, ha commento un’utente su Twitter. E altri: “Ma Antonella Elia che lava i piatti a mare col sapone? Con Pietro (Delle Piane, il compagno, ndr) che dice ‘Brava non inquinare.. Poco sapone’.. “Questa gente non si rende conto del potere mediatico che ha e può influenzare altri a fare lo stesso”.